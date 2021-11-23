Шагаем в холода: как выбрать правильные зимние кроссовки

Зимние кроссовки — не роскошь, а необходимость в холодное время года. Их не только можно легко купить по доступной цене, но и сочетать с вещами, которые уже наверняка есть у вас в гардеробе. "Газета.Ru" — о главных правилах выбора зимних кроссовок и самых модных моделях.

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Конец ноября — самое время, чтобы сменить осенние кожаные кроссовки с тонкой подошвой на зимние. Они так же, как и демисезонные, давно перекочевали из категории сугубо спортивной обуви в универсальный элемент базового гардероба. С приходом холодов полки магазинов наполняются огромным количеством моделей разных брендов, и покупателю бывает трудно ориентироваться в этом разнообразии.

В выборе зимних кроссовок не на один сезон — а это один из основных критериев покупки — помогут несколько правил, о которых рассказала эксперт по обуви Марина Бицадзе.