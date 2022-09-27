Шкаф полный, а надеть нечего: топ-9 правил разбора гардероба

Всем знакомое утверждение "вещей много, а надеть нечего" — вовсе не о переменчивом настроении прекрасной половины человечества, а вполне реальная проблема, с которой сталкиваются почти все женщины, независимо от материального достатка, образования и наличия вкуса.

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Между тем, разбор гардероба — не такая уж и сложная процедура, если подойти к ней с умом и запастись временем. Конечно, первый такой разбор лучше проводить совместно со стилистом. Но, если вы решили сделать это самостоятельно, то мы предлагаем вам несколько советов и грамотную схему ревизии гардероба. Обязательно не только прочитайте, но и примените.

1. Для начала определите цель разбора гардероба. Проанализируйте свой образ жизни: где вы проводите больше всего времени, чем занимаетесь, часто ли путешествуете или занимаетесь спортом, есть ли хобби, куда ходите и т.д. Цель разбора гардероба — проанализировать соответствие гардероба вашему образу жизни и внешности/фигуре.

2. Мы рекомендуем начинать не с полного разбора гардероба, а с сезонного. Так вы потратите меньше времени и сил, а вещи в шкафу всегда будут актуальными и соответствующими фигуре. Проводить такую процедуру лучше каждый сезон. Итак, стартуем с сезона, который у нас сейчас за окном. Вещи другого сезона можно убрать в коробки и на верхнюю полку. Если у вас в шкафу вещи всех сезонов — будет ощущение, что вещей много, а по факту "нечего носить".

Foto: Shutterstock

3. Вытаскиваем из шкафов вещи только на сезон. Все, что маленькое, с катышками, с растянутыми локтями или коленями складываем отдельно. Эти вещи лучше вообще убрать из гардероба. Также убираем все, что вы не носите больше года.

Совет. У каждого человека в шкафу всегда найдется вещь более заношенная, чем все остальные. Подумайте, почему вещь стала для вас столь необходимой. Скорее всего, это базовая модель, которая сочетается с большинством вещей или она более других соответствует вашему образу жизни. В таком случае, необходимо запланировать покупку такой модели.

4. Распределяем вещи по категориям: верх к верхам, низ к низам, платья к платьям. Составляем комплекты из того, что есть. И делаем фото. Фотография поможет выбрать лучший вариант, проанализировать гардероб, понять, каких вещей в нем достаточно, а чего не хватает.

Совет. Не забывайте про золотое правило сбалансированного гардероба: на один низ приходится 2-4 верха. Поэтому попробуйте собирать аутфит не сверху вниз — блузка, юбка/брюки, а, наоборот, снизу вверх — юбка/брюки, блузка и т.д.

5. Делаем доску вдохновения. Картинки можно взять с Printerest или брендов одежды. Сравниваем с тем, что есть у нас. И пишем список покупок, разбиваем его по категориям (например, верхняя одежда, обувь и т.д.).

Совет. Важно видеть каждую вещь, поэтому в гардеробе должна быть логика. Например, вещи могут быть развешаны по цветам, или по "семьям" (платья, жакеты, рубашки и т.д.). И у каждой вещи — своя вешалка. Так ничего не потеряется.

6. Выбираем желаемую цветовую гамму на сезон. Стараемся придерживаться принципа: 2 темных базовых цвета + 2-3 светлых базовых цвета + 1-2 ярких, акцентных.

Foto: Shutterstock

7. Выбираем 2-3 тренда и внедряем в свой гардероб.

8. Изучаем ассортимент магазинов сначала в интернете, а потом идем за покупками или заказываем онлайн.

9. После того, как вы купили недостающие вещи, можно еще раз сфотографировать комплекты во всех сочетаниях, используя обувь, украшения и верхнюю одежду и сохранить это как ваш персональный лукбук. Просыпаясь утром, достаточно будет его пролистать, свериться с погодой и выбрать, что вы оденете сегодня.