Шорты-юбки и шапки-ушанки. Как должны будут выглядеть мужчины через год

Мужская Неделя моды в Милане, завершившаяся 18 января, обозначила главные тренды на осень и зиму 2022 года. Это не только большое количество кожи, нейлона, искусственного меха, но и классические брюки, шапки-ушанки, объемные пальто и дубленки: стильно одеться смогут и те, кто готов выйти на улицу в шубе на голое тело, и скромные мужчины, избегающие экспериментов.

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"Газета.Ru" — о самом интересном на Неделе моды и тенденциях сезона "Осень-зима 2022".

В Милане подошла к концу Неделя мужской моды сезона "Осень-зима 2022". Она длилась пять дней и за это время более 50 брендов успели представить свои коллекции — как онлайн, так и публично.

Пожалуй, самыми обсуждаемыми получились шоу Prada и Dolce & Gabbana — благодаря приглашению в качестве моделей звезд Голливуда.

Поддержать первую совместную коллекцию Миуччи Прады и Рафа Симонса, показанную вживую, были приглашены известные актеры старой и новой гвардии. За привлечение молодой аудитории на показе отвечали: Филиппо Скотти, сыгравший главную роль в фильме "Рука бога", Эштон Сандерс, исполнивший роль в оскароносном фильме "Лунный свет", Эйса Баттерфилд, звезда сериала "Половое воспитание", и Томас Сангстер, известный по роли сериале "Ход королевы". Однако куда больший фурор на подиуме произвели 69-летний Джефф Голдблюм и 62-летний Кайл Маклахлен. Благодаря им фото с показа разошлись по пабликам.