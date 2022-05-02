Эти красивые знойные женщины точно знают, как выглядеть эффектно независимо от того, куда они направляются. В чем суперстиль итальянок?

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На протяжении десятилетий француженки и их "фирменный стиль" вызывали восхищение всего мира. Между тем существует еще одна страна, в которой женщины с молоком матери впитывают безупречный вкус в одежде. Это Италия и ее культовые героини — Софи Лорен, Моника Белуччи, Изабелла Росселлини. Все они обладают непринужденной безупречностью, от которой невозможно отвести глаз.

Существует понятие, лучше всего определяющее стиль жизни итальянок — la bella figura. Это нечто большее, чем просто умение хорошо одеваться — это образ жизни, включающий манеры, мимику, тембр голоса, бьюти-привычки, круг общения и даже пристрастия в еде.

Мы предлагаем узнать как разбудить в себе элегантность и женственность с помощью одежды и делимся 5 секретами стиля итальянок.

Сумка, шарфик, часы

Пока весь мир живет по принципу быстрой сменяемости трендов, итальянки мудро делают ставку на классику. Они ценят качественные аксессуары, которые выдержат непогоду, будут служить годами и окажутся уместными в любой ситуации. Что немаловажно, они искренне в своей любви к изящности, поэтому на итальянках это никогда не смотрится too much.

Шуба летом? Почему бы и нет!

Пока речь не зайдет о критическом плюсе на термометре, итальянки не снимают верхнюю одежду. Потому что это не только про тепло, но и про стиль. Пальто или меха — лучшая инвестиция в собственный уникальный образ, и местные жительницы не ограничиваются одним или парочкой в своем гардеробе. Чем ярче и заметнее верхняя одежда — тем лучше.

Яркие принты — в топе

Итальянки любят анималистичные принты, пожалуй, больше, чем представительницы любой другой страны. Улицы Милана наводняют женщины в пальто, туфлях, свитерах и брюках с раскрасом под зебру, питона или леопарда круглогодично. И выглядит это не пошло, а стильно.

Не бойтесь цвета

Одинаково роскошно итальянка будет выглядеть и одетая с ног до головы в черное, и пестрая словно павлин. В этой стране не боятся нагромождать образ деталями, принтами, текстурами и цветными акцентами.

Колготки — это женственно

Почему большинство известных брендов колготок родом из Италии? Потому что они там в большом почете. Хотя погодные условия и позволяют не держать ноги в тепле, чулки и колготки для итальянок — это неотъемлемая часть гардероба.