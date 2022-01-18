Символ посткарантинной моды: как тренировочные штаны стали новыми джинсами

Джоггеры и тренировочные штаны сегодня называют новыми джинсами. Но носить их — немного сложнее: общество не готово воспринимать спортивные брюки как одежду, подходящую и для прогулки, и для офиса, и для похода к бабушке.

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Стилисты рассказали "Газете.Ru", как носить джоггеры на работу и какой главный тренд сезона не сочетается с трениками.

Как бы ни говорили, что расслабленный стиль надоел всем после самоизоляции, и в моду стали приходить сложные образы, треники и джоггеры все равно остаются и в мужском, и женском гардеробе на главной полке. Они стали символом посткарантинной моды и уверенно сохраняют свои позиции благодаря удобству и практичности.

Различия между джоггерами и трениками в целом нет, только у первых есть резинка на щиколотке, а у вторых ее нет. Поэтому правила стилизации для обоих спортивных брюк одинаковые.

С чем надевать джоггеры или треники на прогулку с собакой или для похода в магазин, вполне очевидно. Но когда хочется пойти в них в офис, возникает вопрос: как не выглядеть в спортивных штанах так, будто вы только что вышли из леса. Рубашка, свитер, водолазка или худи в тон — что подобрать наверх?

В первую очередь, психолог-имиджмейкер Лана Волохова советует отталкиваться от того, сколько раз эту вещь надевали.