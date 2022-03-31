Скраб, массаж и увлажнение. Советы по уходу за кожей весной

Не только коже лица, но и тела необходим соответствующий уход. При этом у каждого из нас кожа может отличаться, поэтому средства по уходу нужно подбирать индивидуально, продуманно и тщательно.
Одним из популярных средств по уходу за телом является скраб. Как им правильно пользоваться и как ежедневно ухаживать за своей кожей, чтобы она хорошо себя чувствовала и выглядела? Советует консультант по красоте Аманда Дарзиня.
Смена времен года — самый подходящий момент для того, чтобы провести ревизию полочки с косметикой, говорит консультант по красоте. Рекомендуется оценить не только средства по уходу за лицом, но и за телом — лосьон, молочко, сыворотку, масло для тела и другие средства. Замените "зимние" средства на "летние", которые не только позволят вам почувствовать приближение теплой погоды, но и помогут сделать кожу здоровой и сияющей. Обладателям жирной кожи также лучше отложить в сторону жирные кремы и перейти на увлажняющие лосьоны легкой консистенции, чтобы увлажнять ими кожу не менее двух раз в день.
Три составляющих ухода за телом
Консультант по красоте рекомендует три основных средства по уходу за кожей тела весной.
- Скраб
Скрабом следует пользоваться не реже двух раз в неделю, осторожно удаляя отмершие клетки кожи, чтобы сделать ее более гладкой и свежей. Скраб эффективно воздействует на кожу, удаляя отмершие клетки эпидермы, стимулируя кровообращение и лимфодренаж. Он помогает выводить токсины и бороться с целлюлитом, повышает эластичность кожи, делая ее гладкой и упругой.
Скрабы отличаются по составу, запаху и степени абразивности. Чаще всего скрабы бывают на основе соли или сахара. В их составе всегда есть масла, благодаря которым кожа после применения скраба становится гладкой. Помните, что соляной скраб всегда будет более абразивным.
- Средства для мытья тела
Например, гель для душа. Средство для мытья тела нужно выбирать в соответствии с потребностями и типом вашей кожи. Рекомендуются мягкие средства, увлажняющие и насыщающие кожу.
- Увлажняющие средства
Это масло для тела, сыворотка, крем и другие. Ежедневно ухаживайте за кожей увлажняющим средством с интенсивным питательным эффектом. Зачастую слишком сухая кожа чешется. В таких случаях необходимо выбирать средства, которые снимают зуд, одновременно увлажняя кожу и восстанавливая ее защитный барьер. Обратите внимание на проблемные зоны — часто на локтях, коленях и ступнях кожа более натянутая и шероховатая.
Как правильно пользоваться скрабом для тела?
- Подготовьте кожу
Нанесите скраб на увлажненную кожу, в идеальном варианте — после ванны или душа, когда кожа немного нагрелась. Массируйте соответствующие зоны кожи круговыми движениями, обращая особое внимание на проблемные места. Затем смойте остатки скраба теплой водой и высушите полотенцем.
- Меры предосторожности во время беременности
Проконсультируйтесь с врачом перед применением средств, содержащих эфирные масла, если вы беременны, кормите ребенка грудью, если у вас имеются хронические заболевания или вы принимаете лекарства.
- Сухой массаж
В качестве альтернативы скрабу для удаления отмерших частичек кожи можно использовать также так называемый сухой массаж. Он позволяет бороться с целлюлитом и сделать кожу упругой и гладкой. Для такого массажа пользуйтесь сухой щеткой — трите сухую кожу в направлении снизу вверх. После этого кожу нужно обязательно увлажнить с помощью масла для тела, лосьона или других средств.
- Увлажнение и питание кожи
После применение скраба и эксфолиации кожу нужно обильно смазать каким-нибудь средством по уходу за телом, которое на долгое время питает и увлажняет кожу, не закупоривая поры. Эти средства помогают восстановить эластичность кожи, увлажняют и успокаивают ее. Они обеспечат коже защиту и сохранят баланс естественной влажности, помогут восстановиться уставшей и утратившей тонус коже. Если вы будете ежедневно увлажнять и питать кожу, то сможете забыть о проблемах, связанных с ее сухостью и шелушением.