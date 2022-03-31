Скраб, массаж и увлажнение. Советы по уходу за кожей весной

Не только коже лица, но и тела необходим соответствующий уход. При этом у каждого из нас кожа может отличаться, поэтому средства по уходу нужно подбирать индивидуально, продуманно и тщательно.

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Одним из популярных средств по уходу за телом является скраб. Как им правильно пользоваться и как ежедневно ухаживать за своей кожей, чтобы она хорошо себя чувствовала и выглядела? Советует консультант по красоте Аманда Дарзиня.

Смена времен года — самый подходящий момент для того, чтобы провести ревизию полочки с косметикой, говорит консультант по красоте. Рекомендуется оценить не только средства по уходу за лицом, но и за телом — лосьон, молочко, сыворотку, масло для тела и другие средства. Замените "зимние" средства на "летние", которые не только позволят вам почувствовать приближение теплой погоды, но и помогут сделать кожу здоровой и сияющей. Обладателям жирной кожи также лучше отложить в сторону жирные кремы и перейти на увлажняющие лосьоны легкой консистенции, чтобы увлажнять ими кожу не менее двух раз в день.

Три составляющих ухода за телом



Консультант по красоте рекомендует три основных средства по уходу за кожей тела весной.



Скраб



Скрабом следует пользоваться не реже двух раз в неделю, осторожно удаляя отмершие клетки кожи, чтобы сделать ее более гладкой и свежей. Скраб эффективно воздействует на кожу, удаляя отмершие клетки эпидермы, стимулируя кровообращение и лимфодренаж. Он помогает выводить токсины и бороться с целлюлитом, повышает эластичность кожи, делая ее гладкой и упругой.

Скрабы отличаются по составу, запаху и степени абразивности. Чаще всего скрабы бывают на основе соли или сахара. В их составе всегда есть масла, благодаря которым кожа после применения скраба становится гладкой. Помните, что соляной скраб всегда будет более абразивным.

Средства для мытья тела



Например, гель для душа. Средство для мытья тела нужно выбирать в соответствии с потребностями и типом вашей кожи. Рекомендуются мягкие средства, увлажняющие и насыщающие кожу.



Увлажняющие средства



Это масло для тела, сыворотка, крем и другие. Ежедневно ухаживайте за кожей увлажняющим средством с интенсивным питательным эффектом. Зачастую слишком сухая кожа чешется. В таких случаях необходимо выбирать средства, которые снимают зуд, одновременно увлажняя кожу и восстанавливая ее защитный барьер. Обратите внимание на проблемные зоны — часто на локтях, коленях и ступнях кожа более натянутая и шероховатая.



Как правильно пользоваться скрабом для тела?

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Подготовьте кожу



Нанесите скраб на увлажненную кожу, в идеальном варианте — после ванны или душа, когда кожа немного нагрелась. Массируйте соответствующие зоны кожи круговыми движениями, обращая особое внимание на проблемные места. Затем смойте остатки скраба теплой водой и высушите полотенцем.



Меры предосторожности во время беременности



Проконсультируйтесь с врачом перед применением средств, содержащих эфирные масла, если вы беременны, кормите ребенка грудью, если у вас имеются хронические заболевания или вы принимаете лекарства.



Сухой массаж



В качестве альтернативы скрабу для удаления отмерших частичек кожи можно использовать также так называемый сухой массаж. Он позволяет бороться с целлюлитом и сделать кожу упругой и гладкой. Для такого массажа пользуйтесь сухой щеткой — трите сухую кожу в направлении снизу вверх. После этого кожу нужно обязательно увлажнить с помощью масла для тела, лосьона или других средств.



Увлажнение и питание кожи



После применение скраба и эксфолиации кожу нужно обильно смазать каким-нибудь средством по уходу за телом, которое на долгое время питает и увлажняет кожу, не закупоривая поры. Эти средства помогают восстановить эластичность кожи, увлажняют и успокаивают ее. Они обеспечат коже защиту и сохранят баланс естественной влажности, помогут восстановиться уставшей и утратившей тонус коже. Если вы будете ежедневно увлажнять и питать кожу, то сможете забыть о проблемах, связанных с ее сухостью и шелушением.

