Сохранить лицо: как замаскировать герпес, акне и темные круги под глазами

Несовершенства кожи лица — темные круги под глазами или внезапно появившийся герпес — могут вызвать дополнительные переживания, особенно если запланировано посещение какого-либо торжества или мероприятия.

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Как правильно с помощью макияжа замаскировать акне, темные круги под глазами, герпес и сделать кожу сияющей, рассказывает косметолог Иева Страуткалне.

Простуда или вызванная вирусом герпеса инфекция: что делать?

У людей с вирусом герпеса простуда чаще всего возникает, если человек болен или имеет ослабленную иммунную систему. Она может появляться в разных местах — снаружи и внутри носа, на слизистых оболочках, на губах, а также во рту. В момент возникновения зуда, покалывания или жжения нужно использовать лекарства или специальные мази для обработки пораженного вирусом участка и уменьшения количества высыпаний на лице. Полностью замаскировать простуду невозможно, но есть несколько способов сделать ее менее заметной.

Пластырь и макияж

Нанесите пластырь от простуды (продается в аптеках), который будет лечить и увлажнять, а также позволит нанести поверх него макияж (корректор и/или тональный крем). Таким образом, косметические продукты также частично получат защиту от попадания в них частиц вируса.

Корректор с зеленым пигментом

Перед нанесением тонального крема, чтобы скрыть покраснение, пальцами или кисточкой нанесите тонкий слой корректора вокруг простуды.

CC или BB кремы

Эти кремы часто уже содержат зеленый пигмент, который нейтрализует покраснение, они легче по консистенции, чем тональные кремы, что позволяет кислороду поступать к коже и ускоряет процесс заживления.

Помада

Перед нанесением помады замаскируйте покраснение, затем используйте помаду нейтрального оттенка, чтобы не выделять неприятное высыпание. Кистью возьмите необходимое количество помады и нанесите на губы. Не рекомендуется повторно касаться помады кистью. Если требуется больше помады, перед повторным использованием продукта нужно еще раз продезинфицировать кисть.

Лайнер для губ

Не рекомендуется использовать лайнер для губ, поскольку высыпание чаще всего меняет естественную линию губ, поэтому подчеркнутый контур губ притягивает дополнительное внимание к месту высыпания. Кроме того, лайнер для губ может инфицироваться при контакте с простудой, поэтому не желательно после этого использовать лайнер повторно. При многократном использовании лайнера для губ на здоровой коже существует вероятность развития нового высыпания.

Нередко в "липкой" фазе вируса, когда образуются волдыри, их частицы могут переноситься на другие участки лица и косметические средства, поэтому в процессе маскировки простуды особую важность имеет правильная гигиена — руки должны быть чистыми, продукты нужно брать чистой косметической лопаткой, а необходимое количество косметических продуктов следует помещать в другой контейнер или использовать одноразовые ватные палочки.

Использованные в контакте с пораженной вирусом областью косметические инструменты или пальцы нельзя погружать в продукт в оригинальной упаковке. Если нужно пополнить количество косметических средств, их нужно брать чистыми косметическими инструментами и снова помещать в отдельный контейнер. Важно помнить, что если днем вы пользуетесь декоративной косметикой, то вечером следует тщательно очистить кожу и обработать пораженный вирусом участок.

Темные круги под глазами: маскировка — дело практики

Темные круги под глазами могут иметь разные оттенки, поэтому маскировать их следует по принципу противоположных цветов, которые нейтрализуют нежелательный оттенок. Созданные для этой цели цветные корректоры обычно имеют кремовую текстуру и легкую консистенцию, поэтому нанесение на них дополнительного консилера, тонального крема или пудры не приведет к образованию толстого слоя в области глаз.

Если вы не уверены, какой оттенок выбрать для коррекции, вы можете купить палитру с несколькими оттенками (зеленый, фиолетовый, оранжевый, желтый), чтобы можно было комбинировать цвета, подходящие для конкретной проблемы. Можно нанести один оттенок на область одного глаза и другой — на область другого глаза. Затем нанесите консилер или тональный крем и оцените, какой из выбранных оттенков нейтрализовал темные круги лучше.