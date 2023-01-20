Создаем капсульный гардероб: что должно быть в вашем шкафу в этом году

Словосочетание "капсульный гардероб" часто упоминается в различных статьях и блогах, поэтому оно представляет интерес не только для тех, кто придерживается безотходного образа жизни, но и для всех, кто следит за модными тенденциями. Что должно быть в капсульном гардеробе этого сезона?
Освободитесь от лишнего
Первый шаг в создании капсульного гардероба — оценить, какие из имеющихся у вас вещей вы хотите продолжать носить, а затем понять, с чем их можно сочетать и комбинировать. Почему это важно? Ведь все мы, наверное, хотя бы раз испытывали это чувство, когда стоишь перед переполненным гардеробом и кажется, что надеть нечего. Возможно, это происходит потому, что в гардеробе слишком много одежды, которая, например, неудобна, непрактична или больше не модна. Стоит поискать другой дом для такой одежды. Вы должны оставить в своем гардеробе только то, что вы носите, и вещи, которые делают вас счастливыми.
Оставьте только ту одежду, которую носите охотнее всего
Возможно, вы уже знаете какие вещи составляют ваш капсульный гардероб — это одежда, которую вы носите каждый день, чувствуете себя в ней комфортно и можете легко комбинировать и сочетать с другой одеждой. Такая одежда, как брюки, юбки, рубашки и блузки — это основы, которые составляют базовый гардероб. Обратите внимание на их крой, материал и цвета, и поймите, что вам в них нравится. Покупая новую одежду, вы будете знать, что эти детали уже проверены, и не ошибетесь в выборе.
Выберите "отправную точку"
Если вы не знаете, с чего начать работу над капсульным гардеробом, мировые законодатели моды советуют начать с белой рубашки или блузки, которые затем можно смешивать и сочетать в соответствии с вашим вкусом и предпочтениями. Найдите подходящий фасон, обращая внимание на линию выреза и длину рукава. Учитывая, что это основа основ, стоит приобрести качественную ткань, которая будет приятна коже. Для повседневной носки ее можно сочетать с джинсовыми брюками или джемпером, а для более официальных случаев — с брюками или юбками, а также с пиджаком.
Отдайте предпочтение классике
После того как вы подобрали основу, следующий шаг — выяснить, без каких предметов одежды вы не можете обойтись. В наших широтах это, безусловно, удобные и практичные джемперы или куртки, а также джинсы или брюки. Для тех, кто работает в офисе, костюм или брюки и пиджак по отдельности — еще один must have капсульного гардероба. Поскольку эта одежда будет носиться часто, важно учитывать не только цвет и рисунок, но и качество, чтобы одежда прослужила не один сезон. Если вы хотите носить купленную в этом году одежду и в следующем сезоне, и в последующие годы, выбирайте классические фасоны, которые почти всегда будут в моде. Примерами могут служить джинсовые или тканые брюки прямого покроя, юбки длиной до колена и классические пиджаки. Цвета, которые всегда в моде: черный, белый, серый и бежевый.
Добавьте изюминку в ваш образ
В гардеробе почти каждой модницы должен быть какой-то сезонный тренд. Главное, чтобы он придавал вашему образу особый акцент и подчеркивал вашу красоту. В новом весенне-летнем сезоне будут преобладать мягкие и женственные цвета, такие как сиреневый, нежно-оранжевый и другие пастельные оттенки. Для торжественных случаев можно выбрать ткани с эффектом металлик, такие как золото или серебро. Кроме того, ткани с блеском и женственные блузки с рюшами и кружевами продолжат свой победный марш и в новом сезоне.