Создаем капсульный гардероб: что должно быть в вашем шкафу в этом году

Словосочетание "капсульный гардероб" часто упоминается в различных статьях и блогах, поэтому оно представляет интерес не только для тех, кто придерживается безотходного образа жизни, но и для всех, кто следит за модными тенденциями. Что должно быть в капсульном гардеробе этого сезона?

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Освободитесь от лишнего

Первый шаг в создании капсульного гардероба — оценить, какие из имеющихся у вас вещей вы хотите продолжать носить, а затем понять, с чем их можно сочетать и комбинировать. Почему это важно? Ведь все мы, наверное, хотя бы раз испытывали это чувство, когда стоишь перед переполненным гардеробом и кажется, что надеть нечего. Возможно, это происходит потому, что в гардеробе слишком много одежды, которая, например, неудобна, непрактична или больше не модна. Стоит поискать другой дом для такой одежды. Вы должны оставить в своем гардеробе только то, что вы носите, и вещи, которые делают вас счастливыми.

Оставьте только ту одежду, которую носите охотнее всего

Возможно, вы уже знаете какие вещи составляют ваш капсульный гардероб — это одежда, которую вы носите каждый день, чувствуете себя в ней комфортно и можете легко комбинировать и сочетать с другой одеждой. Такая одежда, как брюки, юбки, рубашки и блузки — это основы, которые составляют базовый гардероб. Обратите внимание на их крой, материал и цвета, и поймите, что вам в них нравится. Покупая новую одежду, вы будете знать, что эти детали уже проверены, и не ошибетесь в выборе.

Выберите "отправную точку"

Если вы не знаете, с чего начать работу над капсульным гардеробом, мировые законодатели моды советуют начать с белой рубашки или блузки, которые затем можно смешивать и сочетать в соответствии с вашим вкусом и предпочтениями. Найдите подходящий фасон, обращая внимание на линию выреза и длину рукава. Учитывая, что это основа основ, стоит приобрести качественную ткань, которая будет приятна коже. Для повседневной носки ее можно сочетать с джинсовыми брюками или джемпером, а для более официальных случаев — с брюками или юбками, а также с пиджаком.