Спящая красавица: эти 4 способа помогут вам утром выглядеть моложе на десять лет

Оказывается, все дело в обычных мелочах, которым вы чаще всего не придаете значения. www.woman.ru рассказывает, как избежать ошибок, которые не дают нам молодеть во сне.

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Все мы знаем, что норма сна взрослого человека — 8 часов. Этого времени должно хватить, чтобы организм полностью отдохнул и восстановился, а противные синяки под глазами испарились (по крайней мере до следующей ночи). Оказывается, такое "восьмичасовое" правило действует далеко не для всех.

Конечно, соблюдать режим сна необходимо каждому (даже в выходные), но главная загвоздка в том, что часы отдыха для каждого разные. Крайне важно отходить ко сну и пробуждаться в одно и то же время.

Если 8 часов отдыха вам недостаточно, старайтесь добавить к ним дополнительное время, но помните, что ваше время отдыха не должно превышать 9 часов. Уж поверьте, этого вашему организму точно будет достаточно.

Это правило — залог привлекательного внешнего вида. Если работать на износ и продолжать недосыпать, готовьтесь к тому, что отеки и высыпания на лице станут вашими постоянными спутниками, а вес неуклонно будет расти.

Вы спросите: как можно потолстеть во сне? Все просто: когда вы дремлете, у вас в организме вырабатывается гормон голода и аппетита. Если недоспать, чувство голода становится сильнее, а насыщение приходит неохотно.

Следующий не менее важный пункт "омолаживающего сна" — это грамотная подготовка спальной комнаты. Перед тем как погрузиться в приятные грезы, хорошенько проветрите помещение (15 — 20 минут будет достаточно). Включите на ночь увлажнитель воздуха — он поможет вашей коже избежать обезвоживания.

Старайтесь закрывать окна плотными шторами, чтобы яркий свет от фонарей или проезжающих мимо машин (если вы живете на первом этаже) не помешал вашему отдыху. Мелатонин обладает антиоксидантными свойствами, тем самым защищает кожу от окислительного стресса и негативного воздействия внешней среды. Но помните — вырабатываться он может только в полной темноте.