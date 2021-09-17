Стилисты назвали главные модные тренды 2022 года

Редакторы портала Who What Wear перечислили тренды, которые будут актуальны в 2022 году

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Редакторы модного портала Who What Wear назвали самые модные тренды 2022 года.

Стилисты проанализировали показы весенне-летних коллекций 2022 года, которые были представлены на Неделе моды в Нью-Йорке, и выделили восемь главных тенденций нового сезона. Среди них, например, тонкие ремешки в виде веревок с кисточками на концах. Отмечается, что модели носили их как на талии, так и на шее.

Согласно информации издания, в моду также продолжат возвращаться актуальные в 2000-х годах вещи: юбки, брюки и джинсы на низкой посадке, а также одежда и аксессуары с бахромой в стиле бохо. Кроме того, дизайнеры начали чаще выпускать одежду с психоделическими разноцветными принтами в стиле 1970-х годов.

Специалисты заявили, что ставшие популярными в текущем году облегающие платья с вырезами вновь окажутся в тренде. Они посоветовали обратить внимание на модели в черном цвете, поскольку такой вариант подойдет к любому гардеробу.

Помимо этого, в 2022 году будут востребованы вещи из блестящих, атласных, полупрозрачных и сетчатых тканей: блузки, платья, рубашки, юбки, брюки, топы, кардиганы.

Наконец, почти все модные бренды начали выпускать к новому году большие сумки-шоперы. Предполагается, что этот аксессуар будет пользоваться большим спросом среди жителей больших городов.