Тонкая талия и высокие каблуки. Как 75 лет назад Диор изменил взгляд на женскую красоту

Редко случается, что первая же коллекция дизайнера обретает шумный успех, и еще реже она производит фурор. И почти никогда не бывает так, чтобы дебют модельера сразу сделал его легендой мировой моды.

Легендами не становятся на сезон: легенда — это десятилетие, столетие, века. Суждено ли Кристиану Диору, триумфально показавшему 12 февраля 1947 года свою первую коллекцию New Look, стать известным на века, покажет время. Но все 75 лет, что прошли с его дебюта, и модные критики, и fashionistas, и простые люди, хоть сколько-нибудь интересующиеся модой, единогласно признают его гением, определившим и опередившим свою эпоху. Почему женщины, веками стремившиеся высвободиться из оков корсетов, вновь согласились затянуть талии и надеть пышные юбки Диора после войны, — в материале "Ленты.ру".

Фурор на авеню Монтень



Волновался ли Диор, одевая своих моделей для дефиле? Возможно, он был для этого слишком занят и сосредоточен. К моменту запуска первой коллекции он уже был далеко не юношей: ему исполнилось 42 года. Диор поздно пришел в моду. Выходец из состоятельной, но разорившейся семьи предпринимателя, уроженец нормандского Гранвиля, будущий дизайнер перепробовал много занятий — от галериста до ткача ковров. В моду Кристиан пришел в конце 1930-х, и оказалось, что этот немолодой (он всегда выглядел старше своих лет), мешковатый, очень буржуазный человек — настоящий художник.

В 1937 году, например, он сшил для ателье Робера Пиге платье Café anglais, которое сразу заметила редактор Harper's Bazaar Кармел Сноу, общепризнанный арбитр стиля. Она же и сделала имя Диора широко известным. Разумеется, тем поздним утром 12 февраля 1947 года, когда в 10:30 первая модель новой эпохи моды вступила на подиум в особняке на авеню Монтень, Сноу сидела на одном из почетных мест в публике, а сразу после показа разыгралась сцена, которая была то ли реальностью, то ли плодом воображения тех, кто восхищался Диором и создавал его легенду.

Якобы восхищенная и потрясенная увиденным Кармел Сноу воскликнула: "Мой дорогой Кристиан, ваши платья — это нечто совершенно новое, настоящий New Look!" — то есть новый взгляд на моду как таковую. Фразу подхватила стоящая рядом корреспондентка агентства Reuters, черкнула на листке из блокнота и бросила с балкона курьеру, который должен был отбить телеграмму в офис агентства.

День в западном полушарии еще не закончился, а Америка, менее Европы пострадавшая от войны и уже жаждущая роскоши, узнала, что родился новый взгляд на моду. Вскоре Диор с огромными портновскими ножницами в руках появился на обложке журнала Time — там же, где регулярно публиковали лица людей, определяющих "Лицо Времени".

Издание L'Aurore назвало Диора самым знаменитым французом в мире

Другая гостья показа, редактор Vogue Беттина Баллард, позже писала: "Мы стали свидетелями не только революции в мире моды, но и революции в способе репрезентации моды". Мари-Терез, первая модель, вышедшая на подиум в тот день, открыла зрителям не только новый силуэт, но и образ новой женщины Европы.

"Модель ампутировала мизинцы, чтобы втискиваться в его туфли"



Платья-цветы, пышные юбки чуть ниже колена, стянутые в рюмочку корсетом талии увидели свет едва ли не впервые с тех пор, как в начале ХХ века Поль Пуаре, согласно официальной истории моды, освободил от них женщин. Девушки послевоенных лет, многим из которых пришлось носить мужские рабочие комбинезоны (как на том плакате с женщиной в косынке с гаечным ключом и фразой You can do it! ("Ты это можешь!") и сшитые из полученных на талоны куцых отрезов ткани юбки-карандаш, наконец, снова увидели, как можно красиво одеться и пройтись по улице, собирая восхищенные взгляды.

В сущности, в арсенале первой коллекции Диора было всего два основных силуэта: En huit и Corolle. Но он широко применил весь портновский арсенал, освоенный им во время работы в ателье модельеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга.