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Корнеотерапевтическая косметика
ТОП-15 косметических новинок на выставке Baltic Beauty 2022
Foto: Publicitātes attēli

С 14 по 16 октября на Кипсале пройдет выставка Baltic Beauty 2022, где посетители смогут ознакомиться с новыми брендами, инновативными продуктами и ранее неизвестными в Латвии косметическими средствами. Из широкого спектра новинок предлагаем топ-15.

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Корнеотерапевтическая косметика
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