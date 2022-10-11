ТОП-15 косметических новинок на выставке Baltic Beauty 2022

С 14 по 16 октября на Кипсале пройдет выставка Baltic Beauty 2022, где посетители смогут ознакомиться с новыми брендами, инновативными продуктами и ранее неизвестными в Латвии косметическими средствами. Из широкого спектра новинок предлагаем топ-15.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
- 1. Корнеотерапевтическая косметика
- 2. Желе для мытья лица с микросеребром
- 3. Мужской лосьон для головы
- 4. Ампулы для красивого лица
- 5. SOS ночная маска для лица
- 6. Созданный в Латвии серум для лица
- 7. Шелкотерапия для волос
- 8. Спрей, защищающий от загрязнения
- 9. Профессиональная основа для макияжа
- 10. Гель на основе микроводорослей для стоп
- 11. Очищающий пилинг для кожи головы
- 12. Освежитель и маска для лица
- 13. Тоник для длительного увлажнения лица
- 14. Серум для лица с адаптивной системой активизации
- 15. Маска для глаз
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.