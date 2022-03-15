Тренды весны. В моде минимализм — альтернатива эклектике и гламуру

После глобальной пандемии тема минимализма особенно актуальна. Огромное влияние на сознание потребителей оказывают вопросы устойчивой, этичной и экологичной моды, которые стали самой острой проблемой в модной индустрии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Люди стали задумываться: стоит ли тратить деньги на вещи, которые устареют в следующем сезоне, а дизайнеры и бренды, соответственно, реагируют на происходящие глобальные события. Поэтому модный пуризм и минимализм, как антитренды фэшн-гонки и fast-fashion, появились очень вовремя и вполне логично.

Философия "быть самим собой" и 1990-е годы





Одним из источников вдохновения для дизайнеров стал минимализм 1990-х. Тогда реклама, СМИ и книги призывали "быть самим собой". И этот лозунг стал слоганом рекламных кампаний бренда Calvin Klein. Минимализм Кляйна заключался в сосредоточении на простых линиях, которые акцентировали внимание на человеке, а не на одежде. В рекламе или на показах бренда никогда не было моделей со сложными укладками и кричащим макияжем. Женщина от Calvin Klein — это всегда пример живой, естественной красоты.

Центром внимания становится сама женщина, ее личность. И чтобы подчеркнуть это, одежда должна быть максимально простой. Такой подход к моде адаптировала Кэролин Бессетт-Кеннеди, директор по связям с общественностью Calvin Klein и супруга Джона Ф. Кеннеди-младшего, которая являлась иконой стиля минимализма в 1990-х.

Минимализм и сексуальность





Простота одежды Calvin Klein контрастировала со скандальностью откровенных рекламных кампаний. Так модель Кейт Мосс становится не только лицом бренда, но и целой эпохи минимализма.

Нельзя не вспомнить и минималистичный наряд Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт", который стал еще более актуальным с триумфальным возвращением моды 1990-х. Белоснежный костюм из фильма доказывает, что даже простой наряд может обладать самым высоким градусом сексуальности.

Минималистичные платья Slip эпохи Кейт, строгие блейзеры и костюмы, а также лаконичные платья с американской проймой как у Шэрон Стоун не теряют свою актуальность и в новых сезонах.