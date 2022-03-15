Тренды весны. В моде минимализм — альтернатива эклектике и гламуру

После глобальной пандемии тема минимализма особенно актуальна. Огромное влияние на сознание потребителей оказывают вопросы устойчивой, этичной и экологичной моды, которые стали самой острой проблемой в модной индустрии.
Люди стали задумываться: стоит ли тратить деньги на вещи, которые устареют в следующем сезоне, а дизайнеры и бренды, соответственно, реагируют на происходящие глобальные события. Поэтому модный пуризм и минимализм, как антитренды фэшн-гонки и fast-fashion, появились очень вовремя и вполне логично.
Философия "быть самим собой" и 1990-е годы
Одним из источников вдохновения для дизайнеров стал минимализм 1990-х. Тогда реклама, СМИ и книги призывали "быть самим собой". И этот лозунг стал слоганом рекламных кампаний бренда Calvin Klein. Минимализм Кляйна заключался в сосредоточении на простых линиях, которые акцентировали внимание на человеке, а не на одежде. В рекламе или на показах бренда никогда не было моделей со сложными укладками и кричащим макияжем. Женщина от Calvin Klein — это всегда пример живой, естественной красоты.
Центром внимания становится сама женщина, ее личность. И чтобы подчеркнуть это, одежда должна быть максимально простой. Такой подход к моде адаптировала Кэролин Бессетт-Кеннеди, директор по связям с общественностью Calvin Klein и супруга Джона Ф. Кеннеди-младшего, которая являлась иконой стиля минимализма в 1990-х.
Минимализм и сексуальность
Простота одежды Calvin Klein контрастировала со скандальностью откровенных рекламных кампаний. Так модель Кейт Мосс становится не только лицом бренда, но и целой эпохи минимализма.
Нельзя не вспомнить и минималистичный наряд Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт", который стал еще более актуальным с триумфальным возвращением моды 1990-х. Белоснежный костюм из фильма доказывает, что даже простой наряд может обладать самым высоким градусом сексуальности.
Минималистичные платья Slip эпохи Кейт, строгие блейзеры и костюмы, а также лаконичные платья с американской проймой как у Шэрон Стоун не теряют свою актуальность и в новых сезонах.
- пуризм и чистые линии
- практичность и минимум деталей
- асимметрия, легкая деконструкция и футуризм
Пуризм и чистые линии
Креативные директора Jil Sander Люк и Люси Мейер в 2022 году продолжают претворять в жизнь эстетику основательницы дома Жиль Зандер, которую весь мир знает, как "Королеву без излишеств". Ее вещи напоминали чистые полотна, которые, тем не менее, цепляли взгляд и вдохновляли своей неотшлифованностью.
Люк и Люси не называют себя минималистами. Они являются яркими представителями макротренда Purity, описание эстетики которого заключается в чистоте линий, простоте силуэтов и базовых натуральных оттенках.
Источники вдохновения
В данном направлении также заложены идеи ваби-саби — буддийского идеала красоты, проявляющегося в несовершенстве и скромности. "Упростите все до самой сути, но оставьте поэзию. Держите все чистым и необремененным, но не лишайте смысла" — пишет автор книги о ваби-саби Леонард Корен.
Практичность и минимум деталей
Чистота линий и практичность чаще всего характерна для скандинавского дизайна. В новом сезоне его, как всегда ярко иллюстрирует всеми любимый Cos. В коллекциях шведской марки можно найти современную классику — вещи, которые будут актуальны не один сезон. Скандинавы меньше экспериментируют подобно итальянцам, японцам и бельгийцам, работающим с асимметрией и деконструкцией: для них важно минимизировать любые детали, усложняющие вид одежды.