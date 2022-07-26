Уход за волосами летом: правила и секреты

Яркое летнее солнце и переменчивая, иногда очень жаркая погода могут сделать наши волосы сухими. Важно подумать о защите и уходе за волосами заблаговременно, не дожидаясь негативных изменений. Ассистент фармацевта и косметолог Алена Бривлаука рассказывает, как ежедневно ухаживать за волосами, каковы самые распространенные ошибки при выборе средств по уходу за волосами и на что следует обратить внимание летом.
Уход за волосами состоит из трех основных этапов: мытье, кондиционирование и питание, или дополнительный уход, рассказывает косметолог.
Первый шаг — мытье волос
Основная цель шампуня для волос — очистить волосы и кожу головы. Не следует ожидать, что шампунь окажет какое-либо особое лечебное или иное воздействие на волосы. Как выбрать лучший шампунь для волос? Вы можете развить свой положительный опыт и выбрать продукт из полюбившейся вам коллекции или пойти другим путем и купить шампунь из новой коллекции, которую вы еще не пробовали, учитывая структуру и состояние ваших волос. В частности, если у вас тонкие волосы, выбирайте шампунь для тонких волос — он слегка придаст им пышность. Если же у вас вьющиеся и непослушные волосы, выбирайте шампунь с разглаживающим эффектом. Если у вас сухие волосы, используйте увлажняющий или питательный шампунь, а если волосы окрашены или выбелены — шампунь для окрашенных волос. В аптеках и магазинах сегодня продаются средства для любого состояния и структуры волос, но сориентироваться в них может быть сложно, поэтому вы всегда можете обратиться за советом и рекомендациями к фармацевтам или консультантам, которые будут рады вам помочь.
Волосы следует мыть при необходимости, когда они становятся жирными, пыльными, потными после тренировки или просто грязными. Помните, что вода, как и подходящий шампунь, не вредит здоровью и силе волос и не влияет на скорость выделения кожного сала из волосяных мешочков.
Второй шаг — кондиционеры и бальзамы
Они предназначены для разглаживания кутикул, или чешуек волоса, и предотвращения трения между волосяными стержнями, помогая волосам равномерно отражать свет и придавая им шелковистость и блеск. Перед применением кондиционера рекомендуется слегка подсушить волосы полотенцем, оставить средство на волосах на несколько минут, затем смыть чуть более прохладной водой, чем для мытья волос.
Третий шаг — дополнительный уход за волосами и кожей головы
Для него мы выбираем маски и различные сыворотки. Они содержат коллаген, кератины и часто протеины шелка, которые заметно улучшают внешний вид наших волос, а вместе с тем и наше самочувствие. Опять же, необходимо оценить пригодность продукта и частоту использования. Маска для волос не предназначена для ежедневного применения. Ее следует использовать 1-2 раза в неделю, а время применения должно быть немного дольше, чем для кондиционера. Маску следует наносить на чистые, подсушенные полотенцем волосы, надев банную шапочку и обернув их теплым полотенцем. Через 5-10 минут маска "раскроется" в тепле и даст нашим волосам обещанный эффект.
Наиболее частые ошибки при выборе средств по уходу за волосами
Самое главное — понять, что мы хотим получить от средств по уходу за волосами, то есть оценить свои приоритеты, объясняет косметолог. Если ваши волосы ежедневно сухие, но только что были окрашены, правильным выбором будут средства для окрашенных волос, так как они помогут лучше закрыть чешуйки, тем самым сохраняя только что нанесенный цвет. Через несколько недель вы можете вернуться к своим любимым шампуню и кондиционеру для сухих волос.
Использование масел для волос для придания им гладкости и блеска по-прежнему является распространенной ошибкой. Да, волосы будут блестеть, но эффект будет обманчивым, потому что будет блестеть только масло, которое, к сожалению, по мере высыхания еще больше высушит волосы. Кроме того, масло очень легко передозировать — даже несколько лишних капель могут сделать волосы жирными.
Уход за волосами в сезон отпусков и после него
После летнего сезона более важной задачей, чем "спасение" волос, становится их своевременная защита, подчеркивает косметолог. Поэтому, прежде всего, на пляже или в саду под летним солнцем необходимо носить красивые шляпы с широкими полями или хлопковые платки. Если вы не хотите носить головной убор, выберите защитное средство в виде специального спрея для волос. Они также содержат масла, но в основном обладают защитным эффектом. После их использования, вечером рекомендуется вымыть волосы.
Однако если в теплое время года ваши волосы стали более сухими и ломкими, следует выбирать питательные и увлажняющие маски и чаще ухаживать за волосами. Добавки с морскими протеинами, аминокислотами, витаминами группы В и микроэлементами также являются хорошим выбором для восстановления здоровья и отличного внешнего вида волос.