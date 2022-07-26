Уход за волосами летом: правила и секреты

Яркое летнее солнце и переменчивая, иногда очень жаркая погода могут сделать наши волосы сухими. Важно подумать о защите и уходе за волосами заблаговременно, не дожидаясь негативных изменений. Ассистент фармацевта и косметолог Алена Бривлаука рассказывает, как ежедневно ухаживать за волосами, каковы самые распространенные ошибки при выборе средств по уходу за волосами и на что следует обратить внимание летом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Уход за волосами состоит из трех основных этапов: мытье, кондиционирование и питание, или дополнительный уход, рассказывает косметолог.

Первый шаг — мытье волос

Основная цель шампуня для волос — очистить волосы и кожу головы. Не следует ожидать, что шампунь окажет какое-либо особое лечебное или иное воздействие на волосы. Как выбрать лучший шампунь для волос? Вы можете развить свой положительный опыт и выбрать продукт из полюбившейся вам коллекции или пойти другим путем и купить шампунь из новой коллекции, которую вы еще не пробовали, учитывая структуру и состояние ваших волос. В частности, если у вас тонкие волосы, выбирайте шампунь для тонких волос — он слегка придаст им пышность. Если же у вас вьющиеся и непослушные волосы, выбирайте шампунь с разглаживающим эффектом. Если у вас сухие волосы, используйте увлажняющий или питательный шампунь, а если волосы окрашены или выбелены — шампунь для окрашенных волос. В аптеках и магазинах сегодня продаются средства для любого состояния и структуры волос, но сориентироваться в них может быть сложно, поэтому вы всегда можете обратиться за советом и рекомендациями к фармацевтам или консультантам, которые будут рады вам помочь.