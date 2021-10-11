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Позаботьтесь об освещении
Ухоженная и защищенная кожа: 7 лайфхаков для правильного снятия макияжа
Foto: Shutterstock

Неправильно снятая косметика со временем может значительно ухудшить состояние кожи и ускорить ее старение. Как снять макияж, не повредив кожу? Каких ошибок не следует допускать?

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Косметолог Катрина Блумберга делится ценными советами о том, как легко и эффективно снять тушь, помаду, тональный крем и другою декоративную косметику, одновременно защитив кожу лица.

Самая большая ошибка, которую совершают женщины,– ложиться спать с макияжем на лице. Если случится оставить косметику один раз, ничего страшного не произойдет, но если делать это регулярно, то долгосрочные последствия могут включать сухость, чувствительность кожи и чрезмерное старение кожи. Вторая ошибка — неправильный выбор средства для снятия косметических средств, не учитывая потребности своей кожи и ее типа. Третий камень преткновения — спешка.

"Снятию макияжа желательно уделять достаточно времени, нежно, шаг за шагом удаляя косметику, а затем питая кожу подходящими средствами по уходу за лицом. Чем больше макияжа, чем дольше он остается на лице, тем больше времени следует уделять уходу за кожей", — говорит Катрина Блумберга.

"Не существует единственного правильного ответа и единственного способа, как снять макияж, но существуют важные основные принципы, позволяющие более эффективно очищать лицо и зону декольте, не причиняя вред нежной коже", — продолжает она.

При выборе очищающих средств для лица надо принимать во внимание, как часто используется декоративная косметика и насколько толстым слоем она наносится. Дневной макияж — легкая тушь для ресниц и тонкий слой тонального крема или CC-крема можно удалить молочком, а для снятия вечернего макияжа понадобится молочко и мицеллярная вода или двухфазное средство, а также, возможно, дополнительно — пенка для лица или гель.

"Арсенал" для очищения лица также должен включать в себя несколько ватных дисков, чистое полотенце и различные увлажняющие средства — кремы, сыворотки, эмульсии, маски для лица для восстановления pH и микрофлоры кожи лица.

Ухоженная и защищенная кожа: 7 лайфхаков для правильного снятия макияжа
Foto: Shutterstock

Итак, как правильно снимать макияж:

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Позаботьтесь об освещении

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Здоровая кожа Макияж Ошибки в макияже
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