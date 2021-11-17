"Вам будет за это стыдно": United Colors of Benetton осудили за мужские хиджабы

Итальянский бренд United Colors of Benetton выпустил унисекс-хиджабы в коллаборации с итальянским рэпером тунисского происхождения Ghali. Необычное решение использования традиционной женской мусульманской одежды исполнитель объяснил тем, что с детства постоянно сталкивается с неприятием восточной культуры. Однако пользователям сети не понравился новый вариант ношения хиджабов.

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Итальянский бренд United Colors of Benetton в коллаборации с рэпером Гали Амдуни (более известным под псевдонимом Ghali) выпустил линейку одежды унисекс, в которой представил худи, майки, рубашки, а также хиджабы в четырех цветах (черный, красный, желтый, зеленый). Цена мусульманских головных уборов, которые предлагалось носить как мужчинам, так и женщинам составила 29,95 фунтов стерлингов.

"Унисекс-хиджаб выполнен из эластичной ткани. Небольшой рисунок, расположенный на левой стороне изделия, сочетает в себе логотип Benetton и букву G (Ghali)", — сказано в описании товара.

Компания представила коллекцию Ghali еще в сентябре на Неделе моды в Милане, после этого исполнитель разместил снимки из промо-кампании United Colors of Ghali у себя на странице в Instagram, тогда же они появились и в аккаунте бренда. В комментариях в профиле рэпера его подписчики (а их 2,3 миллиона) были в восторге от нового варианта ношения хиджаба и интересовались, когда такую вещь уже можно будет приобрести в магазине.

Однако когда об этом нестандартном использовании мусульманской одежды узнали широкие массы, многие были шокированы. Дело в том, что согласно традициям ислама хиджабы носят только женщины.