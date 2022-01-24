Винтажный шик: новая жизнь бабушкиной шубы
Foto: Pixabay.com

Винтажные экошубы стали трендом этого сезона. Однако за ними не обязательно бежать в магазин. Есть вероятность, что вы можете обнаружить их в шкафу у бабушки или мамы. Чтобы они не выглядели пережитком прошлого, стилист рассказала, с чем их носить, а директор ателье — как проверить на прочность. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

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С ростом трендов на экологичность и осознанное потребление носить натуральную шубу становится все менее престижно: сегодня желание накинуть на плечи шкуру соболя или песца — пережиток прошлого. Другое дело — эко-шубы, которые представлены в магазинах и масс-маркета, и люкс-сегмента. Они имитируют мех соболя, норки, чернобурки, енотовидной собаки и других пушных зверей.

Особенной популярностью пользуются модели эко-шуб под винтаж. Источником вдохновения служит ностальгия по советской моде. Тогда о шубе мечтала каждая женщина: купить ее было таким же достижением, как достать цветной телевизор.

Однако такие шубы нужно правильно стилизовать — чтобы модель "под винтаж" не выглядела старомодно и комично. В таком случае Яна Демченко, стилист и историк моды, советует играть на контрасте.

"Смело дополняйте эко-шубы кожаными брюками (они, кстати, обещают быть очень популярными в 2022 году), обувью на массивной подошве, казаками, богемными платьями и вещами в стиле преппи, — говорит Демченко. — Джинсы, угги, велюровые ботинки на шнуровке лучше отложить".

К категории нежелательного модный эксперт отнесла и стиль ледилайк, гламур и любые проявления "аккуратной женственности". Отдельное внимание Демченко посоветовала обратить на бренды по типу Shrimps, которые интерпретируют классику, добавляя цвет и отделку в стиле наив.

Ностальгируя по прошлому, не обязательно покупать новую эко-шубу, которая имитирует мех енотовидной собаки. Вполне экологичным будет приобрести — или выпросить у бабушки — настоящую винтажную шубу. Неважно, будет ли это вещь из искусственного или натурального меха — в любом случае она получит новую жизнь.

Как рассказывает Нина Докудовская, технолог швейного производства, в 60-х годах носили шубы исключительно натуральные. "Дорогие шубы, конечно, мало кто мог себе позволить. Обычные женщины носили натуральные шубы из кролика, овцы или козлика, которые имитировали мех нерпы. У этого зверька черный короткий мех, который стоил больших денег", — рассказывает Докудовская.

В 70-х годах появились шубы из искусственного меха. Их делали под овчину, лису и других животных. Они были и с длинным, и с коротким ворсом, разных цветов и фасонов. "Синтетические шубы очень понравились, когда они только появились, — вспоминает Докудовская. — Это была новинка, и она была престижной".

В следующем десятилетии появился натуральный мех из норки, лисы и чернобурки. "Сначала из этого меха шили воротники, манжеты, а потом появились шубы целиком, но это было очень дорого", — рассказывает технолог швейного производства.

По словам Докудовской, шуба из искусственного меха, которую она купила в 70-х, до сих пор в хорошем состоянии, а вот у натуральной по манжетам и бортам испортился мех, истончилась кожа.

"В 60-90-е годы шубы делали такого качества, что они спокойно доживают до нынешнего времени при должном хранении и реставрации по необходимости. Они могут носиться и использоваться еще много лет", — подтверждает Вероника Агапова, основатель винтажного магазина. По словам Агаповой, у нее в коллекции было несколько винтажных шуб из натуральных материалов.

Даже если шуба провисела много лет в шкафу, ее все равно реально вернуть к жизни.

Для этого, как говорит Сергей Городков, директор ателье, необходимо проверить прочность мездры (часть кожи с остатками жирового слоя, к которой крепятся ворсинки меха) и укрепить места, которые подвергаются деформации в процессе носки.

По словам специалиста с 40-летним опытом работы в ателье, можно даже изменить фасон шубы — если он безнадежно устарел. Изделие разбирается на детали и собирается после кроя по другим лекалам.

"Буквально вначале осени в наше ателье приехала по рекомендации одна молодая женщина, привезла три старые шубы из каракуля, лежавшие у ее родителей на даче за ненадобностью, и попросила все три переделать, — рассказывает Сергей Городков. — Все три вещи получились разных фасонов. Одна в виде короткой автоледи, вторая превратилась в пальто с открытой горловиной, обшитое по бортам и низу рукавов кружевами, а третье изделие осталось полноценной шубой".

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