Винтажный шик: новая жизнь бабушкиной шубы

Винтажные экошубы стали трендом этого сезона. Однако за ними не обязательно бежать в магазин. Есть вероятность, что вы можете обнаружить их в шкафу у бабушки или мамы. Чтобы они не выглядели пережитком прошлого, стилист рассказала, с чем их носить, а директор ателье — как проверить на прочность. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

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С ростом трендов на экологичность и осознанное потребление носить натуральную шубу становится все менее престижно: сегодня желание накинуть на плечи шкуру соболя или песца — пережиток прошлого. Другое дело — эко-шубы, которые представлены в магазинах и масс-маркета, и люкс-сегмента. Они имитируют мех соболя, норки, чернобурки, енотовидной собаки и других пушных зверей.

Особенной популярностью пользуются модели эко-шуб под винтаж. Источником вдохновения служит ностальгия по советской моде. Тогда о шубе мечтала каждая женщина: купить ее было таким же достижением, как достать цветной телевизор.

Однако такие шубы нужно правильно стилизовать — чтобы модель "под винтаж" не выглядела старомодно и комично. В таком случае Яна Демченко, стилист и историк моды, советует играть на контрасте.