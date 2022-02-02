"Витамин красоты" или пустышка? Могут ли таблетки с коллагеном разгладить морщины

Сегодня на рынке представлен огромный выбор так называемых "таблеток красоты", которые, если верить производителям, могут стать альтернативой инъекциям ботокса, коллагена и гиалуроновой кислоты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как работают эти витамины и добавки и действительно ли они могут разгладить морщины, улучшить состояние кожи, волос и ногтей — в материале "Газеты.Ru".

Мода на биологически активные добавки и витаминные комплексы для красоты пришла к нам из Японии, где такие препараты принимают почти 90% населения. В Японии "таблетки красоты" назначает врач, в других же странах их можно купить без рецепта в аптеке или интернет-магазине.

Если забить в поисковике популярного интернет-магазина, продающего витаминные комплексы для здоровья, "витамины красоты", он предложит сотни разных вариантов. Среди самых популярных — препараты для красоты кожи, волос и ногтей, добавки с коллагеном и гиалуроновой кислотой.

Производители обещают, что эффект от приема превзойдет результат от использования наружных средств ухода, и объясняют, что, в отличие от кремов и сывороток, которые работают только снаружи, "волшебные" таблетки работают изнутри, восстанавливая и поддерживая клетки в более глубоких слоях кожи.