Внимание - на текстуры. 6 обязательных покупок "Черной пятницы"

Можно ли уберечь себя от спонтанных покупок во время распродаж и не жалеть о потраченных деньгах? Можно, если заранее составить список необходимого и прислушаться к советам экспертов.

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Чтобы не запутаться в широком предложении, официальный стилист Domina Shopping Юлия Золберга рекомендует отдать предпочтение всему черному, ведь этот лаконичный цвет уместен как в будни, так и в моменты, когда мы хотим выделиться.

Так что же черное купить во время "Черной пятницы" для создания ярких комплектов одежды? Стилист советует ориентироваться на текстуры — блестящие, гладкие, глянцевые, матовые, бархатистые — и не бояться сочетать их друг с другом.

Маленькое черное платье с корсетным верхом. Черных платьев никогда много не бывает. Важно избегать слишком большого количества кружевных элементов — выберите лучше лаконичные варианты.

Черный бархатный брючный костюм из струящейся ткани приятно облегает фигуру, создавая ощущение праздника даже в повседневной жизни. Его можно носить как на работу (с более грубой обувью), так и на вечеринку, обыгрывая массивными украшениями и изящной обувью.

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Черные классические солнцезащитные очки. Какой бы странной не казалась эта покупка зимой, она может быть очень удачной, потому что сейчас самые большие скидки на солнечные очки. Самое время позволить себе очки узнаваемого бренда, о которых вы давно мечтали.

Огромный длинный пуховик из глянцевой ткани. Теплый и влагоотталкивающий — это лучшая покупка для холодной зимы. Рекомендуем выбирать покрой over-size, так как его удобно носить поверх и жакетов, и толстых свитеров.

Черный тренч из искусственной кожи. Практичная и стильная покупка. Отличная альтернатива кожаной куртке, которая, возможно, давно надоела.

Черные полусапожки на толстой подошве с контрастным цветовым акцентом. Толстая подошва — must-have этой зимой. Такие полусапожки можно сочетать с юбками, длинными платьями и джинсами. Выбор акцента остается за каждым индивидуально — это может быть синий, зеленый, розовый или оранжевый, позитивный акцент в комплектах total black.