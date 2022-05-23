Вы приглашены на свадьбу: как одеться, чтобы не ударить в грязь лицом?

Сезон свадеб можно считать открытым. Кто-то отметит радостное событие в классическом стиле в колоритном латвийском поместье, кто-то предпочтет стиль "рустик" и пригласит гостей присесть за стол в амбаре, а кто-то устроит торжество на пляже или в лесу. Как же одеться на каждое из таких торжеств, чтобы не выглядеть белой вороной и ощущать себя комфортно? Советами делится латвийский стилист Юлия Вербицкая.

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Главный лейтмотив любого дресс-кода — это, конечно, соответствие событию, его тематике, месту проведения. Уместность — ключевое слово, а табу в действительности не так много.

Черный цвет и кожаный материал — под запретом?

Если вы хорошо знаете жениха и невесту, вам будет проще понять, чего они от вас ожидают и какой вариант костюма не оценили бы ни при каких обстоятельствах. Если пара не слишком консервативна, на свадьбу можно отправиться даже в кожаном платье — главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно.

Если же вы не слишком хорошо знаете молодоженов или не уверены в выбранном наряде, согласуйте свой выбор с невестой.