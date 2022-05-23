Вы приглашены на свадьбу: как одеться, чтобы не ударить в грязь лицом?

Сезон свадеб можно считать открытым. Кто-то отметит радостное событие в классическом стиле в колоритном латвийском поместье, кто-то предпочтет стиль "рустик" и пригласит гостей присесть за стол в амбаре, а кто-то устроит торжество на пляже или в лесу. Как же одеться на каждое из таких торжеств, чтобы не выглядеть белой вороной и ощущать себя комфортно? Советами делится латвийский стилист Юлия Вербицкая.
Главный лейтмотив любого дресс-кода — это, конечно, соответствие событию, его тематике, месту проведения. Уместность — ключевое слово, а табу в действительности не так много.
Черный цвет и кожаный материал — под запретом?
Если вы хорошо знаете жениха и невесту, вам будет проще понять, чего они от вас ожидают и какой вариант костюма не оценили бы ни при каких обстоятельствах. Если пара не слишком консервативна, на свадьбу можно отправиться даже в кожаном платье — главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно.
Если же вы не слишком хорошо знаете молодоженов или не уверены в выбранном наряде, согласуйте свой выбор с невестой.
Настоящие табу
Чего действительно следует избегать, так это некомфортной или неуместной одежды. Например, если свадьба отмечается в лесу, то не следует одевать туфли на шпильке — отдайте предпочтение обуви на танкетке, а еще лучше — на плоском ходу. Столь же неуместным на природе будет и вычурное платье в стразах или нарочито вечерний макияж. На пляжную свадьбу лучше выбрать платье в стиле бохо, например, рекомендует стилист.
Есть еще несколько запретов в отношении свадебного дресс-кода:
- Не следует надевать наряд белого цвета — это цвет платья невесты.
- Постарайтесь одеться скромнее невесты — превзойти героиню дня в данном случае было бы моветоном.
- Ультра короткое мини или мега глубокое декольте в данном случае опасно граничат с вульгарностью. Лучше отложить их для другого случая.
Только в согласованных нарядах и платье в пол?
В действительности, мир сейчас очень демократичен в отношении нарядов, в том числе свадебных. Совсем нельзя назвать дурным вкусом, если вы предпочтете брючный костюм или комплект из топа и юбки или брюк. Скорее дурным тоном можно назвать наряд в стиле "баба на чайнике" — когда дама наряжается в чуть ли не бальное платье и накручивает кудри. Это точно уже безвозвратно устарело!
"Вариант, когда у вас синее платье, а у него синий карманный платок, уже давно устарел. Если вы затрудняетесь выбрать подходящий наряд, отправьтесь в хороший магазин, в котором опытные консультанты смогут сориентировать вас в отношении актуальных трендов и подобрать наряд, который подойдет вашей фигуре и типу внешности", — советует Юлия Вербицкая.
Главный совет, наряжаясь на свадьбу: помните, лучше выглядеть скромней, чем надеть на себя все и сразу. Это касается не только одежды, но и аксессуаров, макияжа и прически. "Если вы хотите сделать локоны, пусть они не будут идеальными (завиток к завитку). Простого нюдового макияжа с акцентом на губы или глаза будет вполне достаточно. А если у вас очень яркое платье, сумку и обувь лучше выбрать нейтрального оттенка, иначе вы будете выглядеть как сорока. Помните: настоящий стиль — это всегда про уместность", добавляет эксперт.