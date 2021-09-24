Вы все делали не так. Парикмахер раскрыла главные ошибки ухода за волосами

Парикмахер-колорист из Лондона раскрыла изданию The Sun главные ошибки ухода, провоцирующие истончение и выпадение волос.

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Луиза Галвин объяснила, что для сохранения здоровья локонов необходимо смывать кондиционер лишь наполовину, оставляя часть средства на волосах. Такой способ защитит кончики от агрессивного воздействия окружающей среды. Помимо этого, по ее словам, расчесывать волосы нужно начать еще мокрыми с помощью пальцев, чтобы они не путались при сушке.

Также эксперт порекомендовала расчесывать сухие локоны постепенно, двигаясь от кончиков к корням, а не наоборот. Этот метод меньше травмирует структуру волос и предотвращает их поломку.

Кроме того, Галвин подчеркнула, что не стоит наносить шампунь на голову дважды во время мытья. "Намыливая голову два раза, вы активизируете работу сальных желез. Из-за этого волосы быстрее становятся жирными. Одного раза вполне достаточно, если вы моете голову регулярно", — заверила она.

Колорист упомянула, что людям, которые моют голову два раза в неделю и реже, следует приобрести два разных шампуня. Так, один из них должен удалять большую часть жира, а второй очищать остатки загрязнений.

Ранее в сентябре другой парикмахер раскрыл опасность красок для волос из супермаркета. "Краски, которые продаются в обычных магазинах, содержат большое количество аммиака, который наносит волосам непоправимый ущерб. Кроме того, в их состав входят соли металлов и красители, которые не позволяют волосам окрашиваться равномерно в будущем", — объяснил стилист Мэттью из США.