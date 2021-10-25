Вы все делали не так: самые распространенные ошибки в использовании масок для лица

Маски для лица – отличная возможность дополнить ритуалы по уходу за своей кожей, побаловать ее и посвятить время себе. А знаем ли мы, как правильно применять маски для кожи, чтобы получить наилучший результат?
Каких ошибок следует избегать, применяя маски, и как выбрать для себя наиболее подходящую, советует консультант по красоте Аманда Дарзиня.
Как выбрать?
Выбирая подходящую маску, нужно учитывать тип кожи лица - жирная, нормальная, сухая, чувствительная или комбинированная - и ее потребности. Неправильный выбор может не дать желаемого эффекта и вызвать разочарование.
- Для жирной/комбинированной - очищающие и стягивающие поры маски
- Для сухой и чувствительной кожи - успокаивающие маски
Регулярное применение правильно подобранных масок может уменьшить проблемы с кожей - выделение кожного сала, сухость, розацею, а также создать равномерный оттенок кожи или выровнять небольшие морщинки.
Выбор маски определяется ее консистенцией, текстурой и составом. В осенне-зимнем сезоне происходящие в коже процессы замедляются, поэтому важно также принимать необходимые антиоксиданты, например, цинк и селен, а также витамины D и C.
Маски для осенне-зимнего сезона
В осенне-зимнем сезоне рекомендуются маски, которые защитят от колебаний температуры и влажности. В это время кожа любого типа становится более сухой, особенно во время отопительного сезона. Поэтому не забывайте об увлажняющих масках, которые не позволят коже терять влагу, защитят ее от обезвоживания и будут регулировать восстановление клеток. Если запланирована прогулка в прохладную погоду, по крайней мере за полчаса до выхода на улицу нанесите питательную маску. Важно, чтобы она впиталась в кожу и погодные условия не повлияли на ее эффективность. После этого можно нанести жирный крем, чтобы защитить кожу от обморожения и укрепить ее защитный барьер.
Правильно ли мы применяем маски?
Самое главное перед использованием маски – очистка кожи. Для более тщательного удаления косметики рекомендуется глубокая очистка с помощью скраба. Чистая кожа лучше впитывает активные ингредиенты маски и позволяет им глубже проникнуть в поры.
Нужно ли смывать маску, всегда указано в инструкции. Например, маски-салфетки смывать не нужно, а оставшуюся сыворотку необходимо втереть массирующими движениями так, чтобы не затронуть зону глаз и губ.
Если маску необходимо смыть, это обязательно нужно делать водой. Затем – тонизирование и нанесение крема. Такие маски накладываются в направлении снизу вверх, то есть от основания шеи к подбородку. Обычно их наносят не более чем на 15–30 минут. Во время процедуры желательно прилечь, чтобы мышцы лица расслабились. Если маска подсохла, для снятия ее нужно смочить хорошо намоченным ватным кружком, не натирая кожу.
Для поддержания эффекта необходимо применять соответствующие дополнительные средства. Например, в случае регулярного применения маски для увлажнения сухой кожи необходимо пользоваться также увлажняющим кремом. Важно также потреблять достаточное количество жидкости, чтобы увлажнить кожу изнутри.
В масках содержится много активных веществ, поэтому нет необходимости применять маски одну за другой.
Наиболее частые ошибки в применении масок
- Маска не отвечает типу кожи лица и ее потребностям.
- Перед применением маски не были прочитаны указания на упаковке. Если там сказано, что маску необходимо применять раз в неделю, это нужно учесть, так как при более частом применении маска может оказаться слишком агрессивной для кожи.
- Нанесение маски на грязную кожу лица.
- Неправильно выбранное время для применения маски. Обязательно нужно обратить внимание на то, в какое время суток применять маску, так как время ее действия может отличаться. Активные вещества, содержащиеся в ночной маске, могут действовать в течение всей ночи, а одноразовые маски-салфетки нужно применять в течение 10–20 минут.
- Частота применения. Маски рекомендуется применять 1–2 раза в неделю. Для того чтобы у нас возникло представление об эффективности маски, кожа должна к ней привыкнуть. Маску нужно применять регулярно.
- Неиспользование дополнительных подходящих средств по уходу за кожей.
- Использование пищевых продуктов в качестве маски. Это делать не рекомендуется, поскольку эти продукты не подвергаются дерматологическому тестированию и не выполняют основную функцию маски, соответствующую конкретному типу кожи. К тому же пищевые продукты могут вызывать кожные реакции.