Вязаные вещи для женщин: модные тренды, идеи, сочетания сезона зима-весна-2023

С наступлением холодов модницы надевают стильную теплую одежду. Особенно актуальна вязаная одежда, которая позволяет создавать классические и необычные образы, пишет nur.kz Дизайнеры Max Mara и Chloé продемонстрировали фасоны и оттенки трендовых вязаных нарядов, варианты их комбинирования с базовой и верхней одеждой.

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Тенденции в вязаных вещах в 2023 году

Вязаная одежда — тренд в зимнем сезоне 2023 года. Стильные вещи крупной или машинной вязки согревают, смотрятся непринужденно и отлично вписываются в повседневный гардероб. Какие вязаные вещи в моде в 2023? Выглядеть современно в холодный сезон поможет:

Вязаное объемное пальто крупной вязки — стильная и практичная вещь, которая станет превосходной альтернативной курткам и тренчам. Оно хорошо сочетается с платьями миди, джинсами и вещами из денима.

Платья и юбки. Модные варианты на зиму: платье ультрамини с высоким воротом, длины миди с длинными рукавами в рубчик, платье-свитер крупной вязки с косами, длинные платья в романтическом стиле. Юбки выбирайте макси или миди простого кроя.

Кардиганы и свитера. В тренде как укороченные, так и длинные объемные модели. Выбирайте свитера и кардиганы с крупными двойными косами (Max Mara), в рубчик, со скандинавскими принтами. Voice не советует носить свитера с веселыми принтами, с декором или коротким рукавом, вырезами на плечах, длинные облегающие модели, а также вещи кислотных оттенков. В тренде минимализм, лаконичные фасоны и оверсайз.

Костюмы с юбкой или брюками, простой вязки и сдержанных оттенков.

Аксессуары — вязаные шапки, шарфы, высокие гольфы и перчатки. При выборе шапок и шарфов отдавайте предпочтение монохромным вариациям комплектов.





Чтобы вязаные вещи смотрелись уместно и согревали в холодную погоду, отдавайте предпочтение одежде из натуральных материалов: шерсти, кашемира, ангоры, хлопка.

Вещи из натуральной пряжи выглядят эффектно и дорого. Для лучшей носки и предотвращения растягивания в состав допустимо вводить акриловую нить, но не более 5–10%.

Самые трендовые варианты вязки в 2023 году:

тонкий и объемный рубчик;

крупная вязка из толстых ниток;

шишечки;

лаконичные косы.

Интригующе смотрятся вещи машинной вязки, украшенные принтами. В тренде анималистика, скандинавские и растительные мотивы, полосы и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.

Какие необычные вязаные вещи в тренде в 2023 году?

Вот несколько примеров для вдохновения:

объемные яркие пончо с графическим узором, как у Chloé;

свитера со шлейфом;

спортивные костюмы (Gucci);

вязаные балаклавы, панамы и ушанки.

Что касается цветовой гаммы, выбирайте ультрамодные вязаные вещи в такой палитре:

оттенки бежевого, кремового, коричневого, шоколадного, пудрового;

черный, белый и серый;

фуксия, красный, оранжевый, изумрудный и глубокий синий.

Наиболее востребованный фасон — оверсайз. Такие вещи подчеркивают женственность и хрупкость фигуры, особенно если дополнены широким ремнем или корсетом.



Стильные образы с вязаными вещами

Уютные вязаные вещи прекрасно сочетаются со многими предметами гардероба. Они прекрасно вписываются в деловой, кэжуал и уличный стиль. Как создать модный образ с вязаными вещами? Очень важно при создании образа учитывать цветовую гамму и материал одежды. Трендовую вязаную одежду дополняйте джинсами, брюками и юбками. Отличные интерпретации вязаных вещей получаются с одеждой из денима, кожи, замши, трикотажа, кружева, атласа и шелка.

Вязаные костюмы

Комплект из свитера и юбки или брюк — хорошая база на каждый день. Самые интересные варианты от именитых дизайнеров:

Комплект из короткого джемпера и юбки-карандаша в бежевом цвете Max Mara предлагает комбинировать с ботильонами в тон, колготками в сетку и тонким ремешком на талии.

Костюм (свитер с высоким горлом и свободные прямые брюки) Chloé комбинирует с кожаным тренчем с необычным декором в области рукавов, объемной сумкой и белыми ботинками.

Объемный свитер с рисунком ледников, юбка макси с вязаным шарфом, носками, грубыми ботинками (Chloé).

Прекрасно выглядят с костюмами как грубые ботинки, так и изящные ботильоны на каблуке. В качестве аксессуаров выбирайте необычные головные уборы и объемные сумки.



Укороченный верх и акцентный низ

Короткая длина свитера или кардигана актуальна в 2023 году. Такие варианты хорошо дружат с необычным или акцентным низом. Вот лучшие примеры:

Кардиган и спортивные штаны. Образ в белом цвете, который отлично подойдет для снежной зимы, демонстрирует турецкая актриса Демет Оздемир. В сочетании с уггами комплект смотрится гармонично и модно.

Max Mara предлагает сочетать короткий джемпер с крупными косами и светлые брюки палаццо.

Яркий короткий свитер Max Mara дополняет юбкой миди на пуговицах с интересным принтом. Обувь — ботильоны синего цвета.

Желтый или синий свитер с необычным декором и широкая плиссированная юбка в пол — романтичный образ от Max Mara.

Чтобы сбалансировать короткую длину верхней части образа, добавьте к нему жакет. Многослойный образ — отличный вариант на холодный сезон.



Вязаные и кожаные вещи

Это самый модный и уютный тандем 2023 года. Наиболее выигрышно смотрятся вязаные объемные, укороченные, однотонные или с принтами свитера с такими кожаными вещами:

юбкой-карандаш длины миди (Chloé);

прямыми брюками;

свободными шортами;

сарафанами прямого кроя в сочетании с брюками.

Дополняйте эффектную одежду лаконичной добротной обувью — высокими сапогами, ботфортами, грубыми ботинками на платформе. Аксессуары подключайте аккуратно, чтобы образ не выглядел перегруженным.



Мода на вязаную одежду демонстрирует огромный выбор свитеров, кардиганов, платьев и костюмов, которые представлены в разных фасонах и цветовой гамме. Разнообразие моделей позволяет составить стильные ансамбли.