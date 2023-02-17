Выбор стильных женщин. Матовый маникюр-2023: свежие модные идеи с фото

Матовый маникюр — выбор женщин с изысканным вкусом. Ногти с легким бархатным эффектом смотрятся аккуратно и утонченно. Нейл-мастера Юлия Милевская и Имарни демонстрируют свежие идеи и варианты дизайнов в трендовых оттенках, которые подойдут для длинных и коротких ногтей, пишет nur.kz

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Какой матовый маникюр в моде в 2023 году? В тренде монохромное покрытие, принт клетка, градиент, нейл-арт, геометрия, французский, лунный, минималистичный пудровый, мультяшный и вязаный дизайн.

Монохромное покрытие

Монохромный маникюр подойдет женщинам любого возраста и статуса. Простой и утонченный матовый маникюр уместен на торжественном мероприятии и отлично дополнит повседневный образ. Какой выбрать матовый однотонный маникюр в 2023 году? В новом модном сезоне обратите внимание на трендовые оттенки маникюра, которые выглядят актуально и в матовом исполнении:

кроваво-красный;

черный;

ярко-розовый в стиле Барби;

молочный и нюд;

насыщенные и приглушенные оттенки зеленого;

глубокий синий и лазурный голубой;

пастельные тона (лиловый, розовый, голубой, желтый); натуральные оттенки (коричневый, шоколадный, охра, бежевый).

Нежно-розовый монохромный маникюр в матовом исполнении на длинных овальных ногтях — красивый вариант от нейл-мастера Юлии Милевской.

Мультяшный маникюр

Если однотонный или вязаный дизайны кажутся банальными, попробуйте идеальный, по мнению Elle Girl, тренд этой зимы — мультяшный маникюр. Он великолепно смотрится в черно-белом, бежево-коричневом или ярком исполнении. Юлия Милевска предлагает нескучный ярко-красный дизайн на длинные овальные ногти.

Вязаный дизайн

Вязаный дизайн особо уместен в холодное время года. Он украсит ногти любой длины и формы, отлично впишется в образы с вязаными вещами, шубами и пуховиками. Выполнять вязаный маникюр лучше в сдержанных натуральных или глубоких, но приглушенных оттенках. Украшением может стать принт перепелиное яйцо, блестящий декор, рисунки снежинок и звездочек.

Foto: Pixabay.com

Градиент

Градиент — особый прием, при котором один цвет плавно переходит в другой. В маникюре его используют, чтобы объединить 2 и более цвета и обойтись без резких линий и графических блоков. Трендовые сочетания цветов в 2023 году в матовом градиенте:

пастельные — розовый, голубой, лиловый;

яркие — желтый, оранжевый, коралловый;

контрастные — черный с белым или красным.

Отдельно стоит выделить популярный вариант градиента — сочетание схожих тонов, когда каждый ноготь красят разными оттенками одной цветовой палитры. Стильно выглядит градиент в натуральных тонах с матовым топом.

Принт клетка

Какой сделать матовый маникюр на короткие ногти? Если ногти небольшой длины, украсьте их сдержанным принтом клетка или минималистичным дизайном в пудровом цвете. Стильный сдержанный принт клетка красиво смотрится в матовом исполнении. Графические линии в сдержанных тонах подойдут на короткие и длинные ногти. Журнал Elle Girl предлагает повторить модный нейл-арт в черно-коричневых оттенках, после перекрыть покрытие матирующим топом.

Пудровый маникюр

Symbol утверждает, что поклонники натуральности останутся в тренде, если сделают пудровый дизайн — один из самых женственных и нежных трендов. Матовые ногти в пудровых оттенках выглядят особенно утонченно и нежно. Ультрамодный матовый нюд на ногтях превосходен и в вечернем дизайне ногтей, и в повседневном. Графические рисунки, стразы и камушки, глиттерные рисунки прекрасно дополняют лаконичный дизайн. Издание Voice рекомендует выбирать благородный розово-бежевый оттенок с матовым покрытием и осторожно использовать нейл-аксессуары.

Рисунки

Маникюр со стильным нейл-артом в матовом исполнении не выходит из моды. В наступающем сезоне актуальные такие рисунки:

цветы, листочки, бабочки, сердечки;

художественная роспись;

абстрактные узоры.

Разные рисунки на всех ногтях и прозрачная матовая база — такой вариант дизайна предлагает Имарни. Веселый маникюр прекрасно подойдет для средней длины и природной овальной формы.

Французский маникюр

В моде остается классический френч. Если решили попробовать стильный дизайн с матовым топом, используйте такие идеи: яркие кончики и молочная база; необычные графические кончики; матовая основа и хромированная линия улыбки. Юлия Милевская демонстрирует множество свежих идей матового френча. Трендовый вариант сочетает в себе несколько приемов — омбре, бежевая гамма, матовое и глянцевое покрытие.