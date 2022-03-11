1 6
Круглый год защищаться от солнца
Выглядеть как француженка: 5 секретов парижского шика
Foto: Pixabay.com

У француженок есть популярный термин "jolie laide", что дословно переводится как "красивая некрасавица". Этот термин полностью передает их бьюти философию: француженки принимают свое тело и умеют любой недостаток превратить в достоинство.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Девиз французской женщины: "Красота внутри, а не снаружи". Неровные зубы? Зато очаровательная улыбка. Нос с горбинкой? Зато выразительные и большие глаза. Парижанка всегда выступает за абсолютную любовь к себе и к своему телу: она не наносит тонны грима, чтобы скрыть прыщ, а делает все, чтобы искоренить причину его появления.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
1 6
Круглый год защищаться от солнца

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Красота Шанель
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?