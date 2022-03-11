Выглядеть как француженка: 5 секретов парижского шика

У француженок есть популярный термин "jolie laide", что дословно переводится как "красивая некрасавица". Этот термин полностью передает их бьюти философию: француженки принимают свое тело и умеют любой недостаток превратить в достоинство.

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Девиз французской женщины: "Красота внутри, а не снаружи". Неровные зубы? Зато очаровательная улыбка. Нос с горбинкой? Зато выразительные и большие глаза. Парижанка всегда выступает за абсолютную любовь к себе и к своему телу: она не наносит тонны грима, чтобы скрыть прыщ, а делает все, чтобы искоренить причину его появления.