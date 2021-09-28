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Макияж
Яркие тона и дымчатый макияж: что советуют стилисты для осени 2021 года
Foto: Publicitātes foto

Осень — время, когда мы можем позволить себе более яркие цвета в одежде и макияже, а также включить в гардероб наряды различных фактур и поэкспериментировать с узорами.

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Яркие тени и линии, зеленый цвета мха или шоколадно-коричневый подернутый дымкой макияж, более выразительные контуры губ, рыжеватые оттенки и разнообразные плетения для волос, роскошные наряды, обувь на высокой подошве и рюкзаки — вот лишь некоторые из актуальных тенденций осенней моды в 2021 году. Подробнее рассказывает стилист Лаура Валута.

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Макияж

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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