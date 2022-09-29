Юбилейная Riga Fashion Week: новые имена, зарубежные модельеры и международные коллаборации

Лейтмотивом для юбилейной Рижской недели моды, которая пройдет с 7 по 11 октября, выбрана "зеленая" повестка. Осознанность, устойчивость и этичность красной нитью проходят через всю программу — в новых коллекциях и образовательных семинарах. В этом сезоне будут представлены более 20 дизайнеров, в числе которых — зарубежные дебютанты и локальные эко-бренды.

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С целью повышения уровня знаний специалистов, а также популяризации sustainable-инициатив, организатор Riga Fashion Week — Балтийская федерация моды — в качестве открывающего мероприятия 7 октября анонсировали международный семинар "Устойчивая мода: стереотипы и реальность". Вход по предварительной регистрации. Кроме этого, в числе культурно-образовательных мероприятий Недели, — показ фильма "Почему мы креативны?" 9-го октября в кинотеатре K. Suns. Документальный проект Германа Васке — беспрецедентная коллекция интервью с ведущими лидерами мнений XXI века.

Марафон демонстрации коллекций RFW начнется презентацией устойчивой моды от латвийских марок QooQoo и One Wolf, а также H&M в роскошных интерьерах Grand Hotel Kempinski Riga. Там же свои коллекции представят дебютанты сезона — польский бренд Szczygiel- и локальный — Unattached (дизайнер Уна Пупола). Завершит вечер показ показ Hot Couture нарядов для выхода в свет от Volga Vintage. В этот же день гостей в авторском шоуруме Moel Bosh примет модельер из Узбекистана Зухра Инат, а Anna Led (Латвия) проведет свою презентацию в атмосфере французского кафе в Berga Bazars.

"Осознанность в производстве одежды должна начинаться с дизайнера, с его видения и образа жизни. Это работа над собой, в первую очередь, а затем череда последовательных действий, шаг за шагом, в работе. Эко-инициативы важны для молодых дизайнеров, поскольку в наши дни это один из "столпов", на которых держится индустрия моды. В рамках семинара 7-го октября я коснусь этой темы подробнее и расскажу о выборе материалов и фабрики с точки зрения экономии и эффективности", — рассказывает дизайнер бренда Szczygiel- Анна Шигель.

В юбилейный сезон детская мода представлена в международном формате, — актуальные коллекции презентуют литовская марка Julija Dremiene и латвийские — Paade Mode, Tiny Bunny, Rock and Mouse.

"Идея создания красивой детской одежды зародилась еще в 1999-ом году, когда я путешествовала по миру и вдохновлялась дизайнерскими зарубежными марками. Для меня это было что-то из мира фантастики, поскольку в Балтии я такого не наблюдала. С рождением дочери "пазл" сложился, ко мне пришло понимание, что нужно детям не только с точки зрения красоты, но и комфорта, универсальности. Каждая коллекция для меня — это всегда праздник", — делится Юлия Дремиене.

На главном подиуме в Hanzas Perons коллекции покажут Selina Keer, Collected Story, Amoralle, Natalija Jansone, Iveta Vecmane, Nolo. В числе зарубежных участников — эстонские марки Diana Arno и Ivo Nikkolo.

Модные вечеринки пройдут в Digital Art House с участием DJ von Kubitz’s (Латвия), артиста Constantine (Украина) и Collab XXX.LV (Латвия), а также в баре A’Drop.

Foto: Publicitātes attēli

Foto: Publicitātes attēli