Загар без солнца: что нужно знать о самотонирующей косметике?

Самотонирующие косметические средства могут стать отличным решением для придания коже более золотистого оттенка, не подвергая ее воздействию вредных солнечных лучей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Солнце особенно активно летом и может быстро вызвать солнечный ожог, если вы не позаботитесь о своей коже надлежащим образом. Как правильно выбирать и использовать самотонирующие косметические средства, как долго они действуют и может ли питание повлиять на цвет нашей кожи? Рассказывает Аманда Дарзиня, консультант по красоте.

Самое популярное и часто используемое из самотонирующих косметических средств — это аэрозоль для самозагара, который создает ровный, сияющий и устойчивый естественный загар, говорит Аманда Дарзиня. Такие средства обычно также увлажняют кожу на длительное время и обеспечивают ее внутреннюю биологическую защиту от ультрафиолетового излучения. Важно выбирать средства с ингредиентами, которые активизируют естественные защитные силы кожи и предохраняют клеточную ДНК от повреждения ультрафиолетом, тем самым предотвращая преждевременное старение кожи. Аэрозоли проще и удобнее в использовании и обеспечивают более равномерное нанесение средства.

Эффект от самотонирующих средств длится около недели — до тех пор, пока он постепенно не смоется. Поэтому, если вы хотите сохранить полученный оттенок, вам необходимо наносить самотонирующее заново в среднем раз в неделю.

В настоящее время существует широкий ассортимент самотинирующих средств, подходящих для всех типов кожи, даже обладатели сухой и чувствительной кожи могут найти для себя подходящее средство. Но важно не забывать о ежедневном уходе за кожей и ее потребностях.

Годится также для лица?



Консультант по красоте говорит, что самотонирующая косметика применяется также на коже лица. Самый удобный и лучший вариант для лица — это капли. В этом случае тон загара будет образовываться постепенно и подстраиваться под тон вашей кожи. Даже при использовании таких средств важно защищать лицо от солнечных лучей UVA и UVB в течение дня с помощью солнцезащитного крема, содержащего SPF.

Для достижения наилучшего эффекта хорошо взболтайте самотонирующие капли перед применением и добавьте 1-2 капли в сыворотку, масло, дневной или ночной крем, которыми вы обычно пользуетесь, и легкими движениями вмассируйте в кожу.

Советы для достижения лучшего результата

Подготовка кожи. Консультант по красоте рекомендует за день до использования тонирующего средства очистить кожу от омертвевших клеток с помощью пилинга или скраба. Гладкая и чистая кожа станет хорошей основой для получения более ровного тона.

Равномерное нанесение. Для получения хорошего и красивого результата очень важно равномерное нанесение самотонирующих средств. Это особенно относится к самотонирующим средствам, которые действуют ночью и которые рекомендуется оставлять на коже примерно на 8 часов, а затем смывать. Использование праймера (на коленях и локтях) или специальной перчатки, предназначенной для нанесения самотонирующих косметических средств, поможет добиться равномерного нанесения средства. Это позволит избежать темных участков загара на коленях и локтях.

Начинайте с более светлых тонов. Если у вас еще нет опыта использования самотонирующей косметики, рекомендуется начать с легких увлажняющих лосьонов и постепенно наращивать эффект самозагара. Их нельзя нанести слишком много, и они не вызовут эффекта пятнистости, говорит А. Дарзиня.

Уход и увлажнение. После применения самотонирующей косметики необходимо тщательно увлажнить кожу. Для этого подойдет масло для тела, крем, сыворотка или другие средства по вашему выбору. Увлажнение кожи сделает ее бархатистой и гладкой и придаст ей здоровый вид. Чем больше мы заботимся о своей коже, тем лучше она выглядит.

Питание и цвет кожи



Наш рацион и средства, предназначенные для внутреннего применения, также могут оказывать незначительное влияние на цвет нашей кожи. Например, имеются различные БАДы с бета-каротином и витамином А для поддержания здоровья кожи и слизистых оболочек. Бета-каротин относится к группе желтых и красных природных красителей и поэтому также может оказывать влияние на цвет нашей кожи, поясняет консультант по красоте. Он содержится также в моркови, других овощах и фруктах.

