Запах свежести. 6 секретов японских женщин

Эксперты рассказали о том, как девушкам Страны восходящего солнца удается сохранять приятный свежий аромат тела. Об этом пишет woman.ru

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Японские секреты по уходу за собой всегда интересуют европейцев. Неудивительно, ведь мы часто слышим: лучшие косметические средства, передовые технологии и самые действенные рецепты красоты лучше всего именно у японцев. Кроме этого, бытует мнение, что японцы знают толк в бьюти-процедурах, а нам всем стоит у них поучиться.

Известно, что жители Страны восходящего солнца очень ценят собственную культуру и соблюдают традиции предков. Один из них касается запаха. Да, там существует негласный закон, который гласит: любой неприятный запах, исходящий от человека, считается неприемлемым и даже вызывающим. Именно японцы дали миру понятия "smell harassment" или "sume-hara", что можно перевести как "причинение дискомфорта окружающим своим запахом". В стране в каждом магазине продаются электронные приборы, измеряющие интенсивность аромата, чтобы японцам было проще определять, насколько серьезна проблема.

Вероятно, чувствительность японцев объясняется тем, что по статистике они лучше других народов реагируют на запахи. В любой ситуации тело, одежда и обувь японца не пахнет абсолютно ничем, притом что парфюм и дезодоранты у них практически не продаются. Даже в жару.

Представляем 6 правил японок, позволяющих сохранять естественный свежий запах без использования вспомогательных парфюмированных средств.

Правильно подобранные продукты

Не секрет, что питание влияет на запах изо рта. Японцы проследили, что блюда из мяса способствует выделению сильного запаха пота, поэтому женщины стараются его не употреблять или же свести к минимуму. Мясные продукты могут подаваться в качестве добавки, которая идет в рецепте, чтобы оттенить вкус основного компонента, но не как полноценное блюдо.

Свежие фрукты и овощи, красная рыба и морепродукты, морские растения и травяной чай — вот основа питания жителей этой страны. Также они минимизируют количество молочных продуктов в рационе.

Регулярная чистка зубов

В то время как европейцы чистят зубы два раза в день, утром и вечером, японки проводят эту процедуру после каждого приема пищи. Нам такая особенность может показаться странной, однако большинство азиатов всегда держит зубную щетку при себе, даже если идет в бар. Они обязательно выделят пару минут после приема пищи, чтобы хорошенько обработать зубы и десны. У них даже есть особая методика чистки зубов — хамигаки. Для этого в Японии используют щетки намного меньше и мягче, чем наши. Утверждается, что эта особенность сведет к минимуму риск травмирования полости рта.

Полоскание рта

Приходя домой с улицы, японцы моют не только руки, но и обязательно споласкивают рот специальным освежающим средством. Этот ритуал проводится также регулярно: после еды, перед свиданием и посещением храма.

Мало того, большинство японок в течение дня употребляют различные пищевые добавки, способствующие устранению любых неприятных запахов изо рта.

Контрастный душ и расслабляющая ванна

У японок существует целый традиционный ритуал купания, который европейцам может показаться бессмысленным и изнуряюще трудным. Так, сперва женщина моется под душем, используя при этом гель, мыло, шампунь, кондиционер и остальные средства. После этого она погружается в ванну, в которой уже растворены соли и ароматические масла, а затем еще раз принимает душ. А раз в неделю они посещают популярную японскую баню — "сэнто".

Косметика

Япония славится производством всевозможных косметических и уходовых продуктов для лица и тела. Все их классические дезодоранты для ног, наносящиеся через колготки, подсушивающие спреи с танином и испаряющие влагу с кожи крема идеально выполняют свою функцию, но при этом почти ничем не пахнут (кроме свежести, разумеется).

Духи у японцев также совсем не похожи на наш парфюм. Они предпочитают еле уловимые свежие ароматы. На прилавках бутиков есть даже духи в капсулах и таблетках. После принятия такого средства аромат выделяется через поры кожи.

Определенные ткани

Несложно заметить, что японские женщины крайне редко носят открытую одежду. Зачастую их можно увидеть в великолепно выглаженных длинных платьях с широкими рукавами или же в свободных классических брючных костюмах. Подобный выбор позволяет коже постоянно насыщаться кислородом, а также избегать закупоривания пор.