Запах женщины: почему японки пахнут свежестью и больше ничем

Чем пахнут японские женщины? Практически ничем, кроме, разве что… запаха свежести. Как у них это получается? У женщин из страны восходящего солнца есть свои секреты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Японии предъявляют очень высокие требования к запахам. Здесь не допускается "носить" яркий, густой, шлейфовый и тяжелый парфюм. Всему виной высокая плотность населения.

Домогательство запахом

Японцам постоянно приходится ужимать границы личного пространства, которое так ценят в этой стране, толкаясь в общественном транспорте, в толпе на улицах, в лифтах, магазинах и других общего пользования.

В подобных местах скопления людей непросто скрыть всю гамму запахов, которая сопровождает каждого человека. При этом жители Страны восходящего солнца отличаются особо чутким обонянием, отличным от европейцев.

Поэтому девиз японцев — никаких ароматов! У них существует даже термин smell harassment, который переводится как "домогательство запахом". Даже приятный аромат, если он окажется слишком изобильным, воспринимается как нечто непристойное.

Чудеса изобретательности

Поэтому японки вынуждены проявлять чудеса изобретательности, чтобы заглушить или нивелировать естественные запахи, почти не забивая их привычными нам духами, туалетной водой, дезодорантами и прочей парфюмерной продукцией.

Для этого они выбирают парфюмерию с едва уловимыми, утонченными запахами. Чтобы добиться запаха свежести, они тщательно стирают белье и никогда не надевают "вчерашнее".

Особенности национальной гигиены

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Гигиена у японцев возведена буквально в культ, здесь очень тщательно, буквально "до дыр", моются не только женщины, но и мужчины. Раз в неделю они ходят в баню, которая в Стране восходящего солнца называется сэнто.

Кроме этого, женщины принимают душ одновременно с ванной (и эта процедура немного напоминает принцип очищения тела в бане сэнто). Вначале японки активно моются в душе, применяя всяческие мыла, гели, пенки и шампуни. И уже потом ложатся в ванну, где растворены соли и эфирные масла. После этого они… снова принимают душ, ополаскивая тело чистой водой.

Химигаки, ополаскиватели и пищевые добавки

Японцы и японки чистят зубы и полощут рот после каждого приема пищи. Если они обедают в кафе или ресторане, то непременно зайдут в санузел, чтобы почистить зубы после еды зубной щеткой, которую постоянно носят с собой. Японцы называют свою многоразовую методику чистки зубов — хамигаки. И учат этому детей с самых ранних лет, используя более мягкие и маленькие щетки, чем в Европе, чтобы не травмировать десны и слизистую рта.

Но и это еще не все. Мы привыкли, придя домой с улицы, обязательно мыть руки. Японцам этого недостаточно: они не только тщательно моют руки, но и ополаскивают рот специальным освежающим средством.

Чтобы иметь приятное дыхание, японские женщины ежедневно употребляют пищевые добавки от запаха изо рта. Чтобы уже наверняка исключить возможность неприятно пахнуть.

И для подмышек, и для ступней

Foto: Shutterstock

Самые популярные в Японии дезодоранты-антиперспиранты делают, основываясь на технологии стерилизации, уничтожающей запах, даже если человек активно потеет. Такие дезодоранты японские женщины используют не только для подмышек, но и для ступней.

Таблетка, которая… вызывает благоухание

Гениальное изобретение японских ученых — духи в таблетках. Работают они также как ароматизатор, но действуют изнутри организма. Приятный, но ненавязчивый запах ароматических масел выделяется через поры кожи. Японки очень активно пользуются такими таблетками. Считается, что подобный продукт безопасен в применении.

Спрей для волос с эффектом духов

Изобретательные японцы придумали и выпускают концентрированные спреи для волос, которые действуют, как ненавязчивые ароматизаторы. Когда японка проходит мимо, встряхнув копной волос, она, духами не обдает. Но чем-то приятным и свежим от нее веет.

Без мяса, жира и молока

Foto: 'Publicitātes foto/Pixabay

Японцы уверяют, что самый главный секрет приятного запаха их тела кроется в их рационе. Они едят намного меньше мяса, чем европейцы. А неприятный запах поту, как известно, придает именно распадающийся белок.

Японцы в большинстве своем не жарят еду, много блюд в этой стране готовится на пару, а значит в их меню совсем немного рафинированных жиров. Жители Страны восходящего солнца очень мало едят молочных продуктов (у большей части населения нет толерантности к лактозе). Основной рацион японцев (особенно женщин) — рыба, рис, соя, свежие овощи, фрукты и водоросли.