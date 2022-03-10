Здоровое сияние: как избавиться от тусклого цвета лица

Тусклый цвет лица — одна из самых распространенных проблем с кожей, с которой сталкиваются жители мегаполисов. По словам косметологов, кожа "тускнеет" под влиянием многих факторов, среди которых несбалансированное питание, нехватка сна, стресс, вредные привычки и неправильный уход.

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Почему кожа становится тусклой, а цвет лица "землистым", и какие косметические средства и процедуры помогут решить проблему — в материале "Газеты.Ru".

Причины тусклого цвета лица

Почему кожа становится тусклой, а цвет лица "серым"? Как рассказала косметолог-дерматолог Алтана Базылева причинами тусклой и серой кожи могут быть постоянный недосып, несбалансированное питание, курение, затяжной стресс и неправильный уход.

"Под воздействием этих факторов кожа теряет трансэпидермальную влагу и обезвоживается, в ней образуются свободные радикалы — агрессивные молекулы, повреждающие ее гидролипидную мантию, коллагеновые и эластиновые волокна. Результат — тусклый, серый цвет лица", — объясняет она.

По словам Юлианы Шиян, врача-дерматолога и косметолога, причинами "серости" также могут быть пигментные пятна, большое количество черных точек и гиперкератоз (утолщение рогового слоя эпидермиса, прим. редакции).

"А иногда тусклый цвет — это природный оливковый оттенок кожи, с которым особо ничего не сделать", — отмечает эксперт.

Косметолог Татьяна Пятакова добавляет, что на состояние и цвет кожи влияют не только внешние, но и внутренние факторы, в частности, гормональный фон, состояние ЖКТ и питание.