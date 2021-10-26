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Культ благопристойности
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Foto: Shutterstock

Еще 150 лет назад у образованной женщины было лишь два варианта развития карьеры: преподавать в женской гимназии или помогать мужу в ведении бизнеса. В XX веке, чтобы занять приличную должность в офисе и составить конкуренцию коллегам-мужчинам, ей приходилось надевать блузку с глубоким декольте и высокие каблуки.

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Образ служащей женщины сексуализировался кино, и долгое время это явление считалось нормой в обществе. Однако современный стиль успешной карьеристки перевернули феминистические движения и пандемия коронавируса: ее одежда стала максимально простой и сдержанной. Как менялся дресс-код деловой женщины, рассказывает "Лента.ру".


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1 7
Культ благопристойности

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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Женщины Кристен Стюарт Мэрилин Монро Образование Софи Лорен Стиль
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