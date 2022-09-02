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Пайетки
Жизнь в цвете фуксия: главные модные тренды осень-зима 2022/2023
Foto: DELFI

Прошли первые после пандемии Недели моды Осень-Зима 2022/2023. Бренды могут снова возвращаться в привычный формат показов с полными залами гостей, приглашенными звездами и топовыми модными инфлюенсерами.

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На этих Неделях были показаны очень разнообразные коллекции: удобные вещи в спортивной эстетике, как в коллаборации Gucci и Adidas; возвращение к истокам и вдохновение историей, как в коллекциях Prada, Chanel и Louis Vuitton; и очень много розового, как на показе Valentino. Подытожив все, что увидели на подиумах Парижа, Милана, Лондона и Нью-Йорка, отметим 10 трендов, на которые точно стоит обратить внимание.

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Пайетки

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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Джинсы Кожа Мода Осенняя мода
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