Жизнь в розовом цвете: модные сочетания и трендовые оттенки 2023 года

Как символ нежности и безупречной женственности, розовый цвет не утратит своей актуальности и в 2023 году. В тренде будет разный розовый. Модные журналы, модные дома и бренды Valentino, Max Mara, Dundas демонстрируют наиболее выигрышные варианты применения розового цвета, пишет www.nur.kz

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Модные розовые оттенки 2023 года



Трендовые цвета на зиму 2023 — сочетание умиротворяющих оттенков и глубоких взрывных тонов. Какой оттенок розового будет в моде в 2023 году? В моде как нежно-розовый, так и насыщенные сочные оттенки — малиновый и фуксия.

На Неделе моды в Нью-Йорке Институт цвета среди 10 самых модных оттенков осени–зимы 2022–2023 представил два розовых — Rose Violet (яркий розово-фиолетовый) и Nosegay (нежный розовый букет), комментирует профессиональный шопер в Милане Наталья Репосси.

На Неделе моды в Лондоне был предложен Strawberry Cream — сладкий светло-розовый оттенок. Главными тонами розового весны–лета 2023 названы яркий Beetroot Purple (фуксия), нежный Peach Pink (розово-персиковый) и Crystal Rose (романтичный розовый цвет), сообщает Наталья Репосси.

Главным цветом 2023 года Институт цвета Pantone назвал Viva Magenta (карминовый красный). Он вдохновлен самой природой, а именно жучками кошенили, из которых получают красный краситель кармин. Viva Magenta — теплый оттенок красного с фиолетовым, имеющий ярко-розовый подтон. По мнению Pantone, этот цвет заряжает и вдохновляет. В 2023 году разный розовый цвет в фаворе. Поклонницы яркого розового могут не отказывать себе в удовольствии носить фуксию и в холодное время года. Ценители женственности и элегантности выберут нежно-розовый ансамбль или его акценты.

Розовый цвет в одежде, обуви, аксессуарах



Законодатель розового в моде Симон Порт Жакмюс в коллекции Pink предложил розовый total look от носков до панамы. Итальянский дизайнер Пиччоли модного дома Valentino выпустил осеннюю коллекцию в двух цветах — розовом и черном, пишет Vogue. Большая часть коллекции — тотальная розовая фуксия, которую дизайнер назвал цветом любви, энергии и свободы.

Розовый отлично сочетается со многими трендовыми цветами. Как сочетать розовый цвет в одежде в 2023 году? Модные дома, бренды, фэшн-блогеры предлагают разные сочетания:

Фэшн-блогер Леони Ханн сочетает в одежде и обуви разные оттенки розового, от чего образ получается стильным и менее вызывающим, в отличие от тотального розового в ансамбле.

Бренд Dundas, Carolina Herrera сочетают в анималистичном принте три модных цвета: лаймовый, нежно-розовый и черный.

Фэшн-блогер и стилист Эллена Галлант рекомендует дозировать яркий розовый, приглушая его фиолетовым, синим. Например, розовые брюки с фиолетовой блузкой. Уместной будет маленькая розовая сумка брендов & Other Stories, Acne Studios, Alexander Wang.

Дерзкое сочетание розового низа и красно-кораллового верха предлагает Max Mara. Яркое платье цвета фуксии дополнено плащом красно-кораллового оттенка, такими же босоножками и карминово-красными лосинами. Приземляет образ большая красная сумка-шопер.





Если в образе из розового будет только яркий пояс, шарф или кокетливая сумочка, как предлагает Chanel, он станет более ярким и неординарным. Розовые аксессуары и одежду можно сочетать со многими цветами: с голубым, синим, оранжевым, желтым, фиолетовым, отмечает персональный стилист Мария Бежко. Ищите свой идеальный розовый и его сочетание с другими оттенками. Не забывайте о главном правиле моды: актуальным будет любой цвет, если он дополняет внешность и подчеркивает красоту.

Розовый в макияже, цвете волос



Как использовать розовый цвет в макияже в 2023 году? В 2023 году розовый в макияже — цвет комфорта, пишет издание Marie Claire. Модным будет яркий розовый макияж для шатенок и обладательниц темной кожи. Блондинкам со светлой кожей подойдут приглушенные оттенки розового. Вот примеры использования розового цвета в макияже:



В качестве теней для век используйте разные оттенки розового — от почти белого в уголке глаз до насыщенного ягодного.

Розовые тени комбинируйте со сливовыми, бежевыми, кофейными, медными.

В праздничном макияже уместными будут яркие розовые стрелки с глиттером.

Подберите подходящий для внешности оттенок розовой помады. Но если делаете акцент на глаза, тогда не выделяйте губы, и наоборот.

Свежий вид придают розовые румяна. Выбирайте их с легким блеском, светоотражающими частицами.



Легкие розовые акценты создают эффект "макияжа без макияжа".

Розовые волосы не всегда эпатаж и эксцентричность:

Розовые волосы и такие же тени для век — такой тренд отмечает журнал Voice. Это необязательно кардинальный розовый. Выбеленный блонд с розовым оттенком, пастельный розовый, коралловый с розовым подтоном выглядят легко и естественно.





Foto: Pixabay.com





Холодный розовый для зимнего типажа внешности — это пепельно-розовый цвет, яркий неоновый оттенок.

Двойное окрашивание. Внутренняя часть прически розовая, а верхняя — темно-каштановая, мускатный орех.

Цветное окрашивание корней в лиловые и розовые оттенки. В тренде техника dip dye с розовым низом волос, как будто их окунули в банку с краской, пишет журнал Nails.



Актуально колорирование приглушенных розовых прядей на темных волосах, контуринг — розовые пряди у лица. Любой образ дополнит стильный маникюр. В 2023 году из розовой палитры будет популярен карминовый красный (Viva Magenta), фуксия, малиновый и неизменный естественный цвет.

В XXI веке розовый цвет претерпевает кардинальные изменения в его восприятии. Это уже не инфантильный цвет для девочек, а символ эмансипации и свободы. Он прекрасно сочетается с другими трендовыми благородными оттенками, создавая яркие гармоничные образы.