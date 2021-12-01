11 браков и разводов: побывавшая множество раз замужем женщина сумела сохранить веру в любовь

Пережившая 11 разводов женщина по имени Моне сумела сохранить веру в любовь и встретила нового возлюбленного. Историю побывавшей замужем 11 раз американки публикует The Sun.

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52-летняя женщина рассказала, что всегда верила в любовь и впервые вышла замуж сразу после окончания школы. Вскоре пара развелась, и Моне встретила второго мужа. Брак не продлился долго, но после развода влюбленные решили попробовать еще раз и поженились снова.

У четвертого мужа женщины были дети от предыдущего брака, и со временем она поняла, что не может быть счастлива с ним. А вот пятый избранник Моне, как она призналась, был главной любовью ее жизни. Однако сильные чувства не помогли построить крепкую семью и брак распался.

Вскоре женщина встретила шестого мужа и достаточно быстро развелась с ним. Не сумев забыть доброту мужчины, она решила выйти за него еще раз. За восьмого избранника влюбленная вышла замуж через несколько недель после знакомства в интернете.

С девятым мужем отношения тоже развивались быстро, но также быстро они и закончились. С номером 10 Моне познакомилась еще в школе, но спустя непродолжительное время после свадьбы поняла, что хочет остаться с мужчиной друзьями.

"Про номер 11 я даже не буду говорить, об этом мне нечего сказать!", — отметила Моне. Она призналась, что быстро влюбляется и получала предложение выйти замуж около 28 раз. Разводы не заставили женщину усомниться в существовании настоящей любви, и два года назад она познакомилась с 57-летним Джоном, которому призналась в чувствах после третьего свидания. Влюбленные счастливы вместе, но свадьбу пока не планирует.