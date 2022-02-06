2165 евро в месяц на трехлетнего ребенка — это нормально? Отец сомневается в размере алиментов

Согласно закону, если суд признает факт общеизвестным, его доказывать не нужно. В решении Сената Верховного суда по делу № SKC-863/2011 указано, что суд может освободить стороны от представления доказательств, если установит, что расходы на содержание ребенка включают в себя траты на питание, одежду, жилье, предметы гигиены и так далее. Такие расходы считаются общеизвестным фактом. Следовательно, заявитель не должен доказывать, что расходы необходимы. Отсюда следует, что оснований ограничивать размер алиментов только основными потребностями ребенка нет. Необходимо также учитывать право ребенка на соответствующее развитие и его индивидуальность.

Временное содержание назначается судом до вынесения решения. В соответствии с законом, ходатайство о содержании ребенка и обеспечении прежнего уровня жизни супруга рассматривается в письменном виде. Кроме того, решение судьи об упомянутых требованиях обжалованию не подлежит.

Временное решение не означает, что оно окончательное. Если заявление об алиментах было подано, суд должен его рассмотреть и вынести окончательное решение по делу.

Foto: Shutterstock

Закон предусматривает, что стороны реализуют свои процессуальные права по состязательному принципу. Он включает в себя дачу пояснений, представление доказательств, подачу заявлений в суд, участие в допросе свидетелей и экспертов, исследование и оценку иных доказательств, участие в судебных прениях и совершение иных процессуальных действий в соответствии с законом.

Таким образом, в ходе гражданского судопроизводства ответчик может осуществлять свои права и давать пояснения в установленные законом и судом сроки, излагая свою позицию (признает иск полностью или частично или не признает). Все свои замечания и доводы относительно соразмерности размера алиментов реальным потребностям ребенка можно направлять в суд. Например, запросить выписки с банковского счета ответчика или информацию из Госагентства социального страхования о доходах истца, чтобы сделать выводы — может ли истец вообще позволить себе указанные в исковом заявлении расходы на ребенка.

Если лицо является ответчиком по гражданскому делу (о взыскании алиментов или по делу с иным предметом иска), оно имеет право: частично или полностью признать требования, высказывать возражения или предъявить встречный иск.

У сторон есть также право:

ознакомиться с материалами дела и сделать копии;

принимать участие в судебном заседании;

заявлять отводы;

предоставлять доказательства;

участвовать в проверке доказательств;

обращаться с ходатайствами;

давать суду устные и письменные пояснения;

высказывать свои аргументы и соображения;

возражать против требований, доводов и замечаний других сторон;

обжаловать приговоры и решения суда;

получать приговор, постановление и другие документы по делу или их копии, а также осуществлять иные процессуальные права, предусмотренные Гражданским процессуальным законом.

Обе стороны, как истец, так и ответчик, имеют широкие возможности для обоснования и защиты своей позиции. Таким образом, каждая сторона имеет возможность подготовиться, получить консультацию и услуги присяжного адвоката или консультацию юриста в рамках производства по делу, собрать и обобщить доказательства, предоставить суду свои объяснения, задать вопросы другой стороне и так далее.

Если одна сторона не удовлетворена решением суда первой инстанции, она вправе подать апелляционную жалобу в установленном законом порядке, указав в ней, в чем, по ее мнению, решение суда является неверным.

Вы имеете право обратиться к любому адвокату или юристу, практикующему в области семейного права, и получить индивидуальную консультацию, основанную на всестороннем анализе всех материалов дела".