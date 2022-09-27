218 евро и жилье в трущобах. Как выпускники детских домов начинают самостоятельную жизнь

Однажды Каспар Маркшевич зимой пошел в школу без обуви. Мальчик учился в пятом классе и фактически заботился о себе сам, ведь он был третьим по старшинству из десяти детей в семье. После школы он попал в детский дом и жил там до совершеннолетия. Как государство помогает людям, выросшим в детдоме? Какие сейчас существуют механизмы поддержки?

Теперь Каспар известен в обществе — и как музыкант, и как радиоведущий, и как руководитель Латвийского фонда поддержки детей. Ему удалось построить свою жизнь и это настоящая история успеха. Таких, как Каспар, в Латвии каждый год около 500 человек — молодых людей, которые достигают совершеннолетия, находясь в системе опеки, и вдруг на их голову сваливаются все испытания взрослой жизни. Большинство "выпускников" внесемейной опеки не готовы к такому перелому и быстро создают проблемы как себе, так и окружающему миру.

Не готовы к жизни

Самостоятельности и независимости в детском доме не учат. "Вы не знаете, как пробиться на рынок труда. Вы еще ребенок и всю жизнь прожили как в теплице", — говорит Каспар. На первом месте учеба, бытовые вопросы — на втором. Все подается "на блюдечке", самому зарабатывать не надо. С одной стороны, учреждения хотят помочь, давая детям больше возможностей, но с другой стороны, они не позволяют им мыть посуду или гладить одежду самостоятельно, потому что все это делается централизованно персоналом. "Детям не хватает повседневного общения в реальных условиях. Когда начинаешь жить один, возникает много проблем. Эти дети не видят общей картины и их можно очень быстро обвести вокруг пальца", — заключает Маркшевич.

В качестве одного из камней преткновения глава Латвийского фонда поддержки детей называет естественное стремление молодежи слишком доверять людям, не умея критически оценивать их намерения. В свое время он сам был обманут таким образом. После этого он довольно много наблюдал, как другие встают на те же грабли. "Как можно подготовиться к жизни? Пусть работает! Пусть работает, пусть разбирается сам — не только теоретически, но и практически. Например, приготовление пищи. На кухню категорически запрещается заходить, потому что это запрещено по санитарным нормам. Откуда я могу знать, как готовить в 18 лет?! Скажу честно: я не готовлю в своей семье, потому что знаю, что это невозможно", — признается Каспар Маркшевич.

Неплохо было бы научить детей и культуре совершения покупок — если бы у вас были свои карманные деньги и вас научили понимать, что вы можете себе на них позволить. Тогда молодые люди будут рассчитывать на то, что жизнь будет нелегкой. "Если вы умеете правильно обращаться с тем, что имеете, тогда могут быть и истории успеха", — выражает уверенность Маркшевич.

Сознательно делают плохо

Мы встречаемся с Сандрой Авотой, учителем физкультуры Элейской средней школы, в ее кабинете. Большую площадь здесь занимают трофейные полки. В последние годы наилучшие результаты у юношеских соревнований по регби, где регулярно разыгрываются награды во всех возрастных группах. Сандра имеет большой опыт работы с детьми, которые растут без родителей. Время от времени она брала некоторых к себе. Неофициально, не соблюдая формальностей, а потому, что дети дружили с ее собственными детьми. Почти весь персонал Элейского приюта — ее бывшие воспитанники.

В Элейском районе имя Сандры не требует лишних объяснений. Утренние рейды по общежитиям воспитанников с целью уговорить их пойти в школу и получить хоть какой-то аттестат — одно из ее главных достижений. "Спорт очень помогает. Основная ценность в том, что дети учатся быть лучше, чем были минуту назад. Быть лучшей версией себя. Позже — быть лучшим на своем рабочем месте. Спортсмен всегда стремится быть лучше, это борьба за место на вершине".