5 секретов о любви, которые знают только женщины в возрасте

В пятьдесят лет я точно знаю, что мое тело принадлежит мне, а не СМИ, и что мне очень повезло, что оно позволяет мне пробовать, трогать, видеть, чувствовать и жить.

2. Женщины в возрасте знают, что мужчины приходят и уходят, а подруги остаются всегда

Когда мы молоды, мужчины могут быть похожи на поезда, которые то прибывают на станцию, то уезжают (пожалуйста, не ищите здесь сексуальных намеков!). Может быть, мы непостоянны, любопытны и не хотим быть связанными с кем-то.

Но подруги-то остаются! Даже когда мы вступаем в отношения с мужчиной, нам все равно нужны женщины. Женщины получают друг от друга такую близость, с которой мужчины не могут сравниться.

Наши мужчины не хотят говорить о чувствах. Они не хотят вникать в каждый наш разговор с невозможным начальником, надоедливой матерью, раздражительной соседкой… Женщины нуждаются друг в друге, чтобы обсуждать эти вещи и не только.

Недавно в гости приехал друг всей жизни моего мужа (назовем его Майк). Мой муж побежал в продуктовый магазин, дав нам с Майком возможность поговорить наедине. Во время этого разговора Майк упомянул, что много лет был алкоголиком и посещал собрания „12 шагов" (программа, основанная на духовных принципах, которые ведут к пробуждению и изменению образа жизни. — Ред.).

Позже тем же вечером, когда мы с мужем лежали в постели, я спросила его, почему он никогда не говорил мне, что Майк — алкоголик. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и спросил: "Майк — алкоголик?".

Я спрашиваю вас, о чем на самом деле говорят мужчины?! В конце концов, статистика говорит нам, что женщины живут на пять лет дольше мужчин. Так что ваши подруги все еще будут рядом, даже когда ваш мужчина отойдет в мир иной (джентльмены, извините).

3. Лучше влюбиться в хорошего человека внутренне, чем безумно привлекательного внешне

В молодые годы большинство решений были продиктованы нашим либидо. Феромоны улетучивались, когда мистер Упругий, Строгий и Великолепный подмигивал нам своими угрюмыми голубыми глазами из другого конца бара в три часа ночи.

Мы не задумывались о том, насколько он хороший парень. Мы просто позволяли себе выбрать партнера. Мы были слишком разгорячены и обеспокоены, чтобы потратить минуту или месяц на то, чтобы определить, имеет ли этот мачо те же ценности и желания, что и мы. Это часто приводило к быстрому и страстному сексу, а впоследствии к долгой эмоциональной боли.

Пожилые женщины это уже проходили. Теперь мы ищем то, что, в первую очередь, удовлетворяет наши эмоциональные потребности. И часто мы с удивлением обнаруживаем, что если наши эмоциональные потребности удовлетворены, то наше сексуальное желание растет в геометрической прогрессии.

4. Затишье, рутина или застой не означают конец отношений

Когда мы были моложе, мы с трудом выдерживали затянувшееся молчание на свидании, не говоря уже о периоде времени, когда в отношениях все было просто ужасно.

С возрастом мы стали понимать, что необязательно делать из мухи слона, что можно подождать и посмотреть, прежде чем уходить из отношений, хлопнув дверью.

Во время недавнего кризиса среднего возраста я устроила „засаду" своему мужу, с которым мы были вместе в течение 14 лет. Пока он, ничего не подозревая, смотрел свою тысячную передачу о Второй мировой войне на историческом канале, я объявила, что хочу сойтись с другим мужчиной.

"С каким другим мужчиной?" — спросил он спокойно.

"Не знаю. Я его пока что не встретила", — ответила я.

После этого мы сели и обсудили, как увеличить влечение друг к другу несмотря на хаос и детей и предприняли шаги, чтобы это произошло. Довольно забавно, что после того, как я просто сказала мужу о своих чувствах, они утихли, а потом вовсе изчезли.