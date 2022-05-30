Лагеря сегодня настолько увлекательны, что ребенок, вернувшись из одного, уже спрашивает родителей: "А в следующем году я поеду? Обещай!" И родители обещали, но через год цепь событий перевернула мир с ног на голову и сдержать обещания стало очень сложно.

Почти на два года мир поставил на паузу Covid-19, а в этом феврале случилось еще более страшное — началась и продолжается до сих пор война в Украине. Последствия ощущают все: льем ли мы слезы над погибшими или заглядываем в собственные кошельки. Жизнь стала дороже. Исключений нет — от молока до топлива, от куска хлеба до закусок, от картошки до счетов за отопление. Но вы все это и сами знаете…

То же и с детскими лагерями. Цены на них выросли, поставив родителей перед мучительным выбором — подарить ребенку долгожданную радость и отправить на отдых или откладывать деньги на следующий отопительный сезон. Особенно рост цен ощутили родители, воспитывающие более одного ребенка.

В этой статье родители делятся своим опытом, как готовиться или не готовиться к лагерному сезону, самоуправления рассказывают о софинансировании, организаторы лагерей признаются, что вынуждены поднимать цены, чтобы обеспечить качество и не уйти в минус. А психолог дает рекомендации, как объяснить ребенку, почему он не поедет в лагерь в этом году.