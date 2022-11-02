7 секретов счастливых отношений. Чек-лист для самопроверки: а как у вас?

Как понять, что ваши отношения развиваются по верной формуле? Понятно, что универсального рецепта счастья в союзе с партнером просто не существует, но есть вещи, которые никогда не станут делать люди в гармоничных отношениях, пишет 7sisters.ru

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Все счастливые семьи счастливы одинаково: классик практически не ошибался. При всем многообразии видов и форм сожительства или брака, основа счастливых отношений примерно одна. Семейный терапевт Кайл Бенсон рассказал, что объединяет по-настоящему счастливые пары. Приводим список того, чего они никогда не будут делать.

Не верят в слова "всегда" и "никогда"

Как ни печально это понимать, ничто не может длиться вечно. И ни от чего нельзя зарекаться. Мир устроен так, что как только мы убеждаемся, что дважды два — четыре, нам тут же прилетает ответ: нет. Будет пять. Мы спорим, злимся, доказываем, сокрушаемся, и соглашаемся: ладно, ок. Пусть будет "пять". И ровно в этот же момент нам ясно дают понять: нет, вовсе даже три. И так — без конца.

Нет никакого смысла жить с уверенностью, что ничего не поменяется завтра же. А вот если каждый день воспринимать последним днем перед бурей, то лишний раз подумаешь: стоит ли скандалить или дуться на пустом месте? Никто ведь не знает, что случится в следующую секунду?

Не выносят сор из избы

Очень полезно в принципе никогда не говорить про третьих людей ничего из того, чего вы не могли бы повторить им в лицо. Внятно и громко.