7 секретов счастливых отношений. Чек-лист для самопроверки: а как у вас?

Как понять, что ваши отношения развиваются по верной формуле? Понятно, что универсального рецепта счастья в союзе с партнером просто не существует, но есть вещи, которые никогда не станут делать люди в гармоничных отношениях, пишет 7sisters.ru
Все счастливые семьи счастливы одинаково: классик практически не ошибался. При всем многообразии видов и форм сожительства или брака, основа счастливых отношений примерно одна. Семейный терапевт Кайл Бенсон рассказал, что объединяет по-настоящему счастливые пары. Приводим список того, чего они никогда не будут делать.
Не верят в слова "всегда" и "никогда"
Как ни печально это понимать, ничто не может длиться вечно. И ни от чего нельзя зарекаться. Мир устроен так, что как только мы убеждаемся, что дважды два — четыре, нам тут же прилетает ответ: нет. Будет пять. Мы спорим, злимся, доказываем, сокрушаемся, и соглашаемся: ладно, ок. Пусть будет "пять". И ровно в этот же момент нам ясно дают понять: нет, вовсе даже три. И так — без конца.
Нет никакого смысла жить с уверенностью, что ничего не поменяется завтра же. А вот если каждый день воспринимать последним днем перед бурей, то лишний раз подумаешь: стоит ли скандалить или дуться на пустом месте? Никто ведь не знает, что случится в следующую секунду?
Не выносят сор из избы
Очень полезно в принципе никогда не говорить про третьих людей ничего из того, чего вы не могли бы повторить им в лицо. Внятно и громко.
Не хотите, чтобы ваша мама или сестра начали хуже относиться к вашему избраннику? Или, хуже того, при случае передали ему ваши слова в искаженном виде? Не жалуйтесь на него. Все просто, правда?
Не ищут причину плохого в партнере
За все хорошее благодарите своего партнера. За все плохое — себя. Эта простая формула удивительно хорошо работает, хотя и кажется однобокой. В любой проблеме в отношениях всегда виноваты двое. И начинать искать способы решения разумнее (и честнее) с себя. Тогда, возможно, и партнеру не придется делать вообще ничего. И проблема испарится, словно по волшебству.
Не делают из всего драму
Человек, который умеет посмеяться над собой самим, обычно не глуп. Как минимум. С ним можно смело отправляться в любое путешествие (во всех смыслах), зная, что даже если и будет тяжело, то точно не будет скучно.
Подумайте об этом в следующий раз, когда захочется встать в красивую позу, живописно заломив руки.
Не играют в "угадайку"
Партнер озабоченно морщит лоб и молчит? Проще всего спросить у него, что случилось напрямую, чем сочинять себе ту самую драму до потолка. Ему, в свою очередь, удобнее ответить прямо и честно, если у вас достаточно доверительные отношения.
Это в любом случае лучше, чем делать загадочное лицо и играть в дурацкие игры с угадыванием. Или, если он не может ответить (например, это чужие тайны), он спокойно сообщит об этом. И вы оба будете знать, что это не отговорка, а именно так все и обстоит.
Не заставляют партнера идти против его воли (или совести)
Взаимное уважение и доверие. Как было бы прекрасно, если для всех это были не просто слова. Человек, у которого все хорошо и с чувством собственного достоинства, и с уважением окружающих, никогда не станет принуждать другого. Собственные комплексы стоит прорабатывать на приеме у психолога, а с партнером нужно получать удовольствие. От всего, что происходит. И принимать любой его выбор.
Не торопят события
Одни бегут вприпрыжку в ЗАГС на следующий день после знакомства. Другим нужно прожить рядом пять лет, чтобы понять, стоит ли это делать. Третьи проживут чудесно двадцать, родят шестерых детей и вообще не станут ставить штамп в паспорта. И жить будут гостевым браком, да еще и на две страны. Например.
Какой из этих вариантов можно считать нормальным? Все — при условии, что все они по-честному подходят обоим партнерам, не нужно никого уговаривать подождать или наоборот. Подобной синхронизации желаний, потребностей и возможностей не так легко добиться — ну так никто и не говорил, что жить вместе с другим человеком так уж просто.