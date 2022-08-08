7 способов найти общий язык с пожилыми родителями и почему это важно

Никто не останется вечно молодым. Стать взрослым — это значит, отвечать не только за своих детей, но и за родителей. И с теми, и с другими однажды становится очень сложно и тяжело. Как искать с пожилыми людьми общий язык? Об этом пишет 7sisters.ru

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В какой-то момент приходит понимание, что с родителями невозможно нормально общаться. Они путают даты и имена, раздражаются и капризничают, выводят из себя упрямством и наивностью. Арт-терапевт Саша Галицкий работает с пожилыми людьми уже пару десятилетий. "Всегда помните, что через каких-то 20 (30, 40) лет вы будете примерно такими же. И тоже будете очень сильно злить своим поведением и характером", — утверждает он. Галицкий вывел несколько правил, которые всегда нужно учитывать при общении с родителями или другими старшими родственниками.

1. Теперь взрослые — это вы

Да, сложно принять, что теперь ваша очередь решать все проблемы и вопросы, командовать и вообще управлять всем и всеми. Особенно тяжело это делать, если родители всегда были волевыми и энергичными. Однажды нам всем приходится осознать: все, теперь от меня все зависят. Я рулю и разруливаю, мое благополучие значит успех для всей моей семьи (сколько бы в ней ни оказалось человек). Очень тяжело взваливать все на себе. Но иначе никак.

2. Не нужно никого воспитывать

Кажется, будто вместе с ответственностью теперь приходит и шанс перевоспитать родителей? Не стоит. Не нужно сравнивать их с друзьями или соседями ("те вон спортом занимаются и вышивают крестиком, а ты лежишь на диване"). Нельзя пытаться им отомстить за их просчеты в вашем воспитании (даже если явно есть, за что злиться). Просто постарайтесь их принять. Это тоже может быть очень непросто. Но необходимо — и для сохранности ваших нервов тоже.

3. Примите ухудшение физического состояния

С каждым днем наши родители хуже видят и слышат, их все меньше слушаются руки и ноги, суставам все тяжелее. А что уж говорить о памяти и способности сосредоточиться на сколько-то длительное количество времени? Не сердитесь на это — никто подобной истории не избежит. И вы, вероятно, тоже.

4. Не спорьте

Этому придется долго учиться — в том числе еще и потому, что пожилым людям необходимо бывает "выпустить пар". Они недовольны собой и своим телом, им страшно угасать — поэтому они часто бывают агрессивны. Если не отвечать в том же ключе, человек успокаивается. А вот вступив с родителями в спор можно завязнуть в нем надолго. Меняйте тему разговора, не реагируйте на колкости.

5. Не жалейте, а сострадайте

Жалеть можно совершенно беспомощных людей — из этого положения обычно ничем не помочь. А вот сострадание и эмпатия — это очень сильные инструменты. Которые дают почву для сотрудничества, уважения и отношений на равных. Если это сколько-то в принципе возможно (то есть не идет речи о тяжелой деменции или полном параличе).

6. Радуйте родителей мелочами

Вспомните, как вы радуете своих детей. Поход в зоопарк и покупка мороженого и куклы (лего, смешного медведя). Нужно придумывать нечто такое же простое и понятное и для родителей. Что им искренне нравится? Рыбалка? Пикник в лесу? Концерт струнных инструментов?

Даже если вам это кажется невыразимо скучным, подарите им то, чего хотят они. Это очень важная часть их жизни. И вашей, стало быть, тоже.

7. Умейте прощать и восстанавливаться

Обижаться на пожилых людей не только глупо, но и контрпродуктивно. Дышите, практикуйте йогу, занимайтесь боксом — ищите способ экологично выплескивать негатив и восстанавливаться. И прощайте родителей — за то, что они сделали только что. И за то, что случилось 50 лет назад. Это нужно не им. Это нужно вам. Если вы еще не понимаете, почему так — вы непременно поймете, когда сами станете пожилыми.