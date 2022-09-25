Без детей и обязательств. Какой видит семью будущего современная молодежь Латвии

Только в одном вопросе от Papardes Zieds партии были едины — все они считают, что знания латвийских детей о сексуальном и репродуктивном здоровье нельзя считать достаточными. В других вопросах мнения разделились.

Так, с утверждением, что знания детей о создании здоровых отношений достаточны, чтобы в будущем построить не только успешные отношения, но и семью, согласны три партии — "Согласие", "Национальное объединение" и "Консервативные".

"Есть ощущение, что часть политиков живет в каком-то своем обществе или никогда не разговаривали с детьми и молодежью", — отметила Келле.

Семья будущего: образование и путешествия, без детей

Papardes zieds опубликовало исследование, где вместе с политическими партиями рассматривались вопросы о понимании молодежью термина "семья" — в 30 углубленных интервью приняли участие молодые люди 18-25 лет.

Выяснилось, что в латвийских школах детей недостаточно подготавливают к жизни. Важно давать знания не только о сексуальном и репродуктивном здоровье — но и принципам создания и улучшения взаимоотношений, психологическим различиям между полами и финансовой грамотности, чтобы эффективно подготовить семьи к жизни в будущем.

Исследование также показало, что молодые люди не ходят создавать семьи в традиционном понимании и брать на себя ответственность, а предпочитают путешествовать, получать образование и делать карьеру, откладывая рождение детей на потом.

Самые частые причины нежелания заводить детей сейчас или вообще — отсутствие партнера и невозможность найти "вторую половинку", нежелание взрослеть и съезжать от родителей, нежелание себя ограничивать, непредсказуемая экономическая обстановка и военные действия.

Уровень жизни растет, влияние церкви снижается

Согласно исследованию, в будущем количество браков может уменьшиться еще больше, так как молодые люди предпочтут выбирать сожительство и частую смену партнеров без юридических обязательств. Наблюдается также тенденция нежелания брать на себя ответственность, христианские ценности уже не столь важны, влияние церкви снижается.

Авторы исследования также пришли к выводу, что, по мнению молодежи, по мере того, как общество становится более образованным, укоренившиеся в обществе стереотипы о необходимости жениться и иметь детей к определенному возрасту могут исчезнуть. Также актуализуется вопрос ЛГБТ+ пар, жителей будут чаще побуждать "выходить из шкафа" и создавать семьи.

По мнению респондентов, в будущем также может уменьшится число социально незащищенных семей, что также связано с общим повышением уровня образования и жизни.

На вопрос о том, когда молодые люди планируют создать семью, они часто отвечали, что на данный момент это не приоритет, поскольку хочется больше времени уделять образованию, путешествиям, построению карьеры и достижению финансовой стабильности. Также респонденты отмечали, что чувства и эмоциональные аспекты не связаны с рациональным планированием, поэтому такие решения чаще принимаются спонтанно.

Уроки про сексуальное здоровье — запоздалые и поверхностные

Молодые люди в основном считают, что обучение сексуальному и репродуктивному здоровью в школах происходит позже, чем нужно – в 15-16 лет, хотя было бы оптимально начинать его раньше, с 11-12 лет, прежде чем получен личный опыт.

Также молодежь отмечала, что в сексуальном образовании желателен индивидуальный подход, предварительно оценив заинтересованность молодого человека и готовность к сотрудничеству с родителями и воспитателями.

По словам респондентов, просвещение по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и защиты проходит очень поверхностно – "монотонно зачитываются материалы, демонстрируют устаревшие мультфильмы".

Также в школах не говорят о сексуальных ориентациях и расстройствах гендерной идентичности – информацию обособляют и делают вид, что отличий не существует.

Всему классу, а не "девочкам налево, мальчикам направо"

По мнению молодых людей, необходимо больше говорить об инфекциях, передающихся половым путем и методах контрацепции и их воздействии. Участники также отметили, что на таких занятиях не стоит разделять учащихся на группы по половому признаку, а давать знания всем вместе — чтобы была возможность узнать об отличиях и специфических потребностях другого пола.

В исследовании указывается, что понятие сексуальности нужно нормализовать, чтобы способствовать сексуальному интеллекту не только в школах, но и во всем обществе в целом — актуализируя и образовывая, поощряя разговоры, снижая предрассудки и осуждение, царящие в обществе.

"Хотя статистика этого не показывает, знания молодежи о репродуктивном здоровье и заболеваниях, передающихся половым путем, очень низкие, и врачи сталкиваются с этим на практике", - отмечает представитель Латвийской ассоциации молодых врачей, педиатр, детский кардиолог Паул Силис. - Все знают, что такое презерватив, но многие не знают, как им пользоваться, о чем свидетельствуют беседы с пациентами, а также болезни, которые мы наблюдаем. Знаний недостаточно, что может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем и фертильностью.