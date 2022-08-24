Без права на любовь: психолог рассказала, какие женщины чаще остаются одинокими

Живут в одиночестве или не с теми — такая частая история. Кто-то подозревает, что виной всему магические ритуалы, кто-то жалуется на невезение. А как обстоят дела на самом деле, рассказала порталу doctorpiter.ru психолог Галина Охотникова.

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Одиночество в большом городе, одиночество среди друзей, или неудачный брак, когда выходили не за любимых, а за того, кто предложил. Отношения и семья — больная тема для многих молодых женщин: красивых, умных, добрых, хозяйственных. Сплошные положительные качества, а любви нет.

"Очень большую роль в этой истории играет самооценка, — говорит психолог Галина Охотникова. — Она формируется еще в детстве, когда хвалят за успехи, или наоборот ругают за неудачи".

В итоге, во взрослом возрасте мы получаем человека с адекватной, завышенной или заниженной самооценкой. Если самооценка адекватная — значит, что все будет в порядке, человек идет своим путем, и живет в мире и согласии, принимает все ситуации и правильно их оценивает.

"Такие женщины чаще всего выбирают себе в партнеры людей, похожих на себя — с адекватной самооценкой",— объяснила Галина Охотникова.

А если с самооценкой не все в порядке? Тогда может быть несколько вариантов развития событий.

"Я плохая, и я с этим не смирилась"

Оказалось, что хуже всего для будущего счастливого брака и отношений — иметь завышенную самооценку. И это не про "я — королева", это, скорее, про "я плохая, и я с этим не смирилась". Женщина целью своей жизни ставит доказать всем и себе, в первую очередь, что она — хорошая и имеет право на счастье.

"Окружающим кажется, что это очень сильные личности, но они только сверху титаны, — предупреждает психолог. — На самом деле внутри они слабые маленькие девочки, которые очень сильно зависят от чужой оценки. Кажется, что им нужен мужчина сильный, уверенный, а женщины делают выбор в пользу слабых, в них проще найти подтверждение своей исключительности. И вот живет такая женщина — маленькая, слабенькая, и кричит миру "обнимите меня, похвалите"".

Но живет она несчастливой в браке, если до него дошло дело. И претензий к слабому мужчине можно найти массу: мало зарабатывает, не разделяет ценностей, не развивается, не решает проблемы.

"Иногда вопрос может решить развод, — признает психолог. — Развод — это всегда больно, всегда кризис, но, если женщина пройдет этапы горевания, начнет выравниваться и, возможно, благодаря встречам, новому общению, сможет не только встретить свою любовь, но и изменить свою самооценку".

Очень часто момент понимания наступает в возрасте 35+. Самооценка вообще вещь динамичная. Психолог привела пример, как это работает.

Например, вы профессионал в своем деле, а водительское удостоверение получили только сейчас. Сели за руль и поехали. Но вы молодой водитель, во многом сомневаетесь, да и соучастники движения не дают расслабиться — некоторые, только заметив "восклицательный знак" на стекле, считают долгом обсигналить и обморгать. В итоге самооценка падает, но чем дольше вы ездите, больше автоматизма появляется, тем выше растет самооценка. Так и с мужчинами — надо пройти путь от начинающего до профессионала.

"Но речь идет именно об отношениях после развода, а не романах во время брака, — предупреждает психолог. — С изменами — сложный вопрос, и он не в самооценке".

"Я плохая, и я с этим смирилась"

Еще одна преграда на пути построения отношений — заниженная самооценка. Она самая простая, но именно здесь больше всего одиноких женщин.

"Такие люди не верят в себя, не ценят, думают, что хуже других, — говорит Галина Охотникова. — Если такие женщины и ходят на свидания, то не с теми, кого выбирают сами, а с теми, кто выбирает их. Они отличная "добыча" для абьюзеров и манипуляторов. У такой женщины нет голоса, она не проявляет себя, как личность".

Если такую женщину выбрали, она, с большой долей вероятности, будет терпеть до последнего, не разойдется. Им кажется, что это редкая удача и счастье, что они не одни, с ними кто-то согласился жить.

"Это история про "бьет — значит любит", и это не обязательно про физически "бьет", это может быть моральное давление, женщинам больно, но они привыкают к этой боли", — констатирует эксперт.

Но есть у женщин с заниженной самооценкой и один плюс — по сравнению с теми, у кого самооценка завышена. Им удается привлечь людей с нормальной самооценкой. Сильный партнер-мужчина вытягивает за собой слабого партнера — женщину, так как женщина более гибкая в обучении.

"Легче вылечить "гипо", чем "гипер", недостаток можно восполнить, а при избытке надо что-то выводить", — объяснила Галина Охотникова.

Кстати, психолог объяснила, почему в большом городе больше одиноких людей. Дело в том, что очень часто переезд в столицы — это способ доказать себе, что вы способны принять решение, перебраться и стать успешной. То есть, в большие города стремятся зачастую люди с завышенной самооценкой.

"По данным исследований, в деревнях и маленьких городах люди счастливее, особенно в плане семьи и отношений",— удивила психолог Охотникова.

Совет психолога

Если вы в поиске отношений, то выбирайте в подруги не таких же одиночек, а общайтесь с семейными людьми, которые уже построили отношения. Эффект заключается в том, что подобное притягивается подобным. Шансов найти вторую половину, в таком случае, будет больше.