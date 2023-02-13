Без права на отдых: кто такие женщины "поколения сэндвич" и как им не сойти с ума

Когда на ваши плечи ложится обязанность ухаживать и за маленькими детьми, и за престарелыми родителями, психика может не выдержать нагрузок. Однако спасение утопающих — дело рук самих утопающих, пишет doctorpiter.ru

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За маленькими детьми приглядывают, как правило, родители. А когда мать и отец стареют, уже повзрослевшие дети нередко оказывают им помощь.

Однако в наше время есть категория людей, которым, как правило, одновременно приходится заботиться как о своих родителях, так и о детях. Причем ложится это бремя, как правило, на женские плечи. О том, почему таких людей называют "поколением сэндвич" и как в таких условиях не потерять себя, рассказывает психолог Петр Галигабаров.

В Великобритании социальные работники озвучили понятие "поколение сэндвич". В мире это люди в возрасте 45-65 лет, на которых лежат обязательства по материальной и эмоциональной поддержке постаревших родителей и еще не окрепших, не ставших самостоятельными детей. Находиться меж двух огней — двух половинок "хлеба" — сложно. Это требует много сил — моральных и физических.

У нас тоже становится правилом заводить детей после 30 лет, и к 45 годам у женщин и мужчин "на руках" подросток, например 15 лет, и, допустим, родители 75 лет.

Ученые установили несколько характерных черт женщин, которые вынуждены ухаживать одновременно и за детьми, и за пожилыми родственниками.

Как правило, женщины "поколения сэндвич" не слишком заботятся о своем здоровье — у них нет времени на медосмотры, они нередко питаются несбалансированно и имеют лишние килограммы.

Такие женщины сравнительно реже имеют хронические болезни.

Они меньше курят и пьют спиртное.

Имеют меньший риск столкнуться с депрессией.



К сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с каждым годом растет число лиц пожилого возраста, страдающих деменцией. Она влияет на умение выполнять повседневные задачи. Людям с деменцией требуется соответствующий регулярный уход, забота.

Вот еще несколько факторов, которые повлияли на появление людей "поколения сэндвич".

Растущая продолжительность жизни.

В семьях стало меньше детей — не все могут разделить заботу о пожилых родителях с братьями и сестрами.

Вырос возраст заключения брака.



Как сохранить собственное здоровье, когда на руках подросток и мать с отцом в критическом состоянии?

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Елена Здравомыслова дала некоторые рекомендации.

"В сложной ситуации представителю "поколения сэндвич" важно принять решение, каким образом будет производиться уход за пожилым родственником, с учетом возможностей семьи. Например, жить вместе или раздельно?

Здоровее чувствуют себя, как правило, те, кто не съехались, поскольку эмоционально очень тяжело жить с больным, пусть и любимым, человеком. Для постаревших родителей продолжать жить у себя дома тоже комфортнее, уютнее, легче. Многие мамы и папы, согласно опросам, не хотели переезжать к детям по разным причинам.

Если материальные ресурсы позволяют, то с родителями поможет сиделка. Также есть пансионаты достойного уровня, в которых о требующих ухода матерях и отцах смогут позаботиться лучше, нежели в домашних условиях.

Людям "поколения сэндвич" требуется психологическое и физическое благополучие, чтобы продолжать жить полной жизнью. С подростками, уже требующими свободы, но зависимыми от вас, важно учиться выстраивать общение, личностные границы. На эту тему написаны книги, адресованные поколению 45-65 лет. Рекомендую "Поколение "сэндвич". Простить родителей, понять детей и научиться заботиться о себе" Светланы Комиссарук.

Со своей стороны, также рекомендую научиться выстраивать баланс во всех сферах жизни таким образом, чтобы оставалось время на себя. Даже малая забота о себе позволяет снять напряжение.

Используйте дарованные природой гормоны, чтобы повысить уровень ощущения счастья: запишитесь в бассейн или на йогу (это эндорфин и окситоцин); найдите хобби, возможно коллекционирование (предвкушение будет синтезировать дофамин); создайте чат или блог для таких же "Сэндвич — мам/пап" и делитесь в нем своими победами, проблемами (это окситоцин и серотонин) и так далее.

Если меж двух огней (хлебов) вас одолевают негативные мысли и, как следствие, эмоции, то обратитесь к специалисту: научитесь принимать, проживать экологично с заботой о себе. Например, пусть обучат вас технике "скольжение" или "принятию и ответственности". Такие навыки помогут сделать вашу жизнь более гармоничной".