Безопасная прогулка: 3 правила, которым обязательно надо научить ребенка

В любой семье рано или поздно наступает момент, когда ребенок первый раз самостоятельно отправляется во двор, в школу, в спортивную секцию или к друзьям. Каким правилам безопасности его должны научить родители?

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Незнакомцы — абсолютное табу

Можно постоянно твердить ребенку: "Никогда не разговаривай с незнакомцем, никуда не ходи с чужим человеком". Ребенок будет послушно кивать, но… запросто уйдет посмотреть мультик, щенка, лесную фею с первым же встречным или сядет в машину, чтобы показать дорогу совершенно постороннему мужчине. Детей не крадут из их кроватей ночью — как показывает практика, их уводят прямо с улицы посреди бела дня. И задача родителей — сделать так, чтобы ребенок не поддавался на провокации.

Сын или дочь должны знать, что они никогда не отличат по внешнему виду преступника от обычного человека. Поэтому главное правило незыблемо: никогда не уходить вместе с незнакомым человеком. Даже если он говорит, что знаком с родителями — в век социальных сетей злоумышленники могут легко узнать, где работают папа и мама и как зовут домашнего питомца. Также выучите с ребенком кодовое слово, которое будет знать только он и вы.

Кроме того, необходимо научить ребенка говорить "нет" на личном примере. Например, не заходите в лифт с незнакомыми людьми. Вежливо говорите им: "Спасибо, я поеду позже".

Чтобы не стать "потеряшкой"

На улицах, в транспорте, торговых центрах всегда много людей. Все двигаются в разные стороны, спешат, толкаются. Чуть зазевался — и ребенка уже отнесло от мамы или папы.

На этот случай надо рассказать дочери или сыну простой алгоритм действий. Если ребенок не успел выйти вместе с вами на троллейбусной остановке, он должен выйти на следующей остановке и там ждать родителей. Перед тем, как зайти в салон трамвая, автобуса, троллейбуса, обязательно договаривайтесь: "Если кто-то не успел выйти, он выходит на следующей остановке и ждет остальных".

Если ребенок потерялся в торговом центре, он должен обратиться к охране, назвать свое имя и фамилию, возраст. Тогда его отведут к информационному центру и по громкой связи дадут объявление, чтобы родители нашли потерявшегося. Совсем маленьким детям полезно нашить с изнанки одежды бирку с именем, фамилией и мобильным телефоном матери или отца.

Переходим дорогу правильно: личный пример обязателен

Правила безопасности на оживленных улицах города для детей такие же, как и для взрослых. Но знакомить с ними ребенка лучше всего в формате сюжетно-ролевых игр. Когда кукла переходит дорогу по "зебре" и только на зеленый свет, а медвежонок сначала смотрит налево, а потом направо и никогда не бежит вприпрыжку на проезжей части.

Опять же будьте личным примером для ребенка. Если вы спешите и переходите дорогу вместе с ним на красный свет, не стоит удивляться, что и сын или дочь будут нарушать правила безопасности.