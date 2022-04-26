Безопасный секс: противозачаточные таблетки для мужчин уже на подходе?

В отличие от женских, мужские противозачаточные таблетки не влияют на гормональный фон. В экспериментах на мышах их эффективность составила 99%. До конца 2022 года планируется приступить к испытаниям на людях.

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С момента появления противозачаточных таблеток в 1960-х годах в первую очередь женщины заботятся о предотвращении нежелательной беременности. Для мужчин же единственными эффективными методами контрацепции являются презервативы и стерилизация. В ближайшем будущем, однако, это может измениться: американские ученые впервые провели успешные испытания мужской противозачаточной таблетки — пока на мышах.

Без гормонального эффекта

Женские противозачаточные таблетки — это гормональные контрацептивы. Будучи так называемым комбинированным препаратом, они часто содержат два гормона — эстроген и прогестоген. Подобная комбинация гормонов препятствует овуляции или высвобождению яйцеклетки — и, следовательно, беременности. Такой метод контрацепции весьма эффективен, однако он оборачивается большой нагрузкой для организма женщины.

Разрабатывая противозачаточные таблетки для мужчин, ученые сначала думали и об использовании гормонального метода, например, путем отключения мужского полового гормона тестостерона. Но в некоторых случаях это приводило к серьезным побочным эффектам, таким как депрессия, увеличение веса и повышенный риск кардиологических заболеваний.

По этой причине негормональные средства в настоящее время представляются ученым более перспективными, поскольку предполагается, что они оказывают более целенаправленное воздействие и вызывают меньше побочных эффектов.

Образование сперматозоидов резко снижается

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За образование сперматозоидов (сперматогенез) в первую очередь отвечает витамин А. Препарат YCT529, который пока успешно прошел испытания только на мышах, ученые соединили с рецептором ретиноевой кислоты альфа (RAR-α) белка.

И это дало свои плоды: после того как мышам в течение четырех недель перорально вводили YCT529, количество сперматозоидов у них значительно уменьшилось, в результате чего эффективность препарата составила 99%, сообщают ученые.

Причем эффект ингибирования сперматозоидов обратим: по истечении четырех-шести недель после прекращения приема препарата мыши снова были способны к зачатию. По словам участвовавшего в исследовании Абдуллы Аль Номана, докторанта Университета Миннесоты, никаких побочных эффектов не наблюдалось.