Больше секса или меньше секса? Как коронавирус повлиял на нашу интимную жизнь

Ученые, которые наблюдают за пандемией коронавируса, которая пока никуда не делась, констатируют две противоположные тенденции: часть людей за последние два года разучилась взаимодействовать с окружающими, в том числе — в плане близости, а другая, напротив, начала больше экспериментировать в сексе. Исследователи говорят, что и тому, и другому есть объяснение.

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Те люди, которые раньше не искали долгих отношений и которые одобряли секс на одну ночь, объясняли это так: нам нравится концентрироваться на себе и своем удовольствии и не строить никаких ожиданий. "Чистая физиология — и ничего больше", — говорили они.

Но почему мы говорим об этом в прошедшем времени? Потому что эта практика, вероятнее всего, отошла в прошлое: на смену сексу на одну ночь пришли "отношения без обязательств". Именно к такому выводу пришли ученые, занимающиеся Национальным исследованием сексуальных отношений и образа жизни — серией опросов, которые проводятся каждое десятилетие, начиная с 1990 года. По их данным, даже самые сексуально активные участники отмечают, что у них стали реже появляться новые партнеры.

Ученые разделили испытуемых на четыре группы:

те, у кого нет ни отношений, ни секса;

те, кто не состоит в отношениях, но занимается сексом;

те, кто с кем-то встречается, но живет отдельно от партнера;

те, кто находятся в отношениях и живут вместе.

Выяснилось, что одиночки не так уж страдали в пандемию: у большинства из них был секс. Многие даже заявили, что их сексуальная жизнь улучшилась. Но паттерны поведения изменились. Прежде всего, люди стали иначе знакомиться. В связи с локдауном и связанными с пандемией ограничениями привычный для многих сценарий "встретились взглядами в кафе, разговорились, ушли вместе" перестал работать. Люди окончательно перешли в онлайн, в приложения для знакомств. Но что самое интересное, там они начали отчетливее формулировать, чего именно ждут от секса — настроены ли на одно свидание или находятся в поиске постоянного сексуального партнера.

Время экспериментов

По словам Джулии Марго, одной из основательниц компании-производителя игрушек для взрослых, многое можно понять по изменению покупательского поведения.

"Когда в США объявили локдаун, спрос на наши товары вырос очень сильно — преимущественно на те девайсы, которые люди обычно используют в одиночестве. В 2021 году же начали больше покупать игрушки с дистанционным управлением — те, работу которых партнер может контролировать при помощи приложения. Из этого мы делаем вывод: люди в парах начали больше экспериментировать".

К тому же в ситуации, когда локдаун вынуждал людей выбирать между "в следующий раз увидеться неизвестно когда" и "съехаться прямо сейчас", многие выбрали второе.

Конечно, известно немало случаев, когда режим самоизоляции разрушал семьи: люди оказались не способны сосуществовать друг с другом в одном пространстве круглые сутки — но при этом многих пребывание под одной крышей побудило проявлять любопытство и изобретательность.

Довольно сложно пробовать новое с человеком, которого едва знаешь и которому не доверяешь. А вот с постоянным партнером, даже если вас связывают "отношения без обязательств", экспериментировать куда проще и безопаснее.

Из-за пандемии секс стал способом избавиться от накопившегося напряжения и тревоги, а еще — едва ли ни единственным шансом на близость в условиях, когда всем нам так или иначе пришлось соблюдать социальную дистанцию. Неудивительно, что когда замаячила перспектива провести в одиночестве неопределенное число ночей, мало кто оказался готов размениваться на "одноразовый секс".

"Мы забыли, что такое секс"

Кроме того, данные упомянутого выше исследования говорят о том, что четверть респондентов вообще не вела никакую сексуальную жизнь на протяжении последних двух лет — эти люди сейчас тоже больше нацелены на то, чтобы найти постоянного человека, а не партнера на одну ночь. При этом 25% от их числа говорят о том, что "потеряли хватку", а 13% и вовсе не готовы к близости после столь длительного периода воздержания. Интересно, что уверенность в себе потеряли не только женщины (хотя они в большинстве), но и мужчины.

И еще один интересный нюанс. Исследователь Уилл Натлэнд из Лондонской школы гигиены и тропической медицины уверяет, что представители всех поколений теперь боятся сближаться с другими людьми, причем не только из-за ковида.

"Мы просто забыли, каково это. Мы утратили часть социальных и сексуальных навыков". Мы стали намного реже и менее тесно взаимодействовать друг с другом в обычной жизни, и оттого нам сложнее инициировать близость. И поэтому никто не побежал "отрываться на полную катушку", как только ограничения ослабили.