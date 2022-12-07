Брак трещит по швам: 10 очевидных признаков, в которых вы не хотите себе признаваться

В каждом браке случаются кризисы, но не все из них получается успешно преодолеть. Как понять, что отношения идут на спад без особой надежды на реабилитацию? И самое главное — как признаться себе в том, что пора идти дальше врозь?

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Развод занимает второе место по шкале стресса Холмса и Рэя, пишет doctorpiter.ru На первом — смерть близкого человека. Это значит, что после разрыва серьезных отношений люди не просто переживают, а в течение ближайшего года имеют высокий риск получить невроз, психосоматическое заболевание или даже уйти в какую-либо зависимость.

После развода у человека может сформироваться "модель ожидания отрицательных результатов", и тогда он будет избегать новых отношений и рискует надолго остаться в одиночестве.

Но из-за боязни развода закрывать глаза на "нелады" в семье все же не стоит. Причем о том, что брак "трещит по швам", могут говорить не самые очевидные признаки.

Основные признаки нарушенных отношений в браке

"Крайне важно предвидеть признаки качественных нарушений в браке, которые ведут к разрушению отношений. Как говорится: "предупрежден — значит, вооружен", — считает психотерапевт Денис Федоряка. — И речь идет не об очевидных ситуациях вроде измены или второй семьи. Они слишком заметны и почти всегда относятся к категории "поздно пить боржоми".

Психолог обращает внимание, что только сам человек способен принять решение, разводиться или нет, — в каждом конкретном случае.

Раздельный отдых

"Если вы думаете, что это мелочь и "люди должны побольше отдыхать друг от друга", то это настораживает меня как психолога, — говорит Денис Федоряка. — Конечно, бывают моменты, когда супруги едут каждый по своим интересам: он на рыбалку, она на шопинг. Но здесь речь идет об устойчивой традиции ездить 1-2 раза в год в большие отпуска сугубо отдельно. Если так происходит в семье, значит, нарушена одна из важнейших функций, которую семейные психологи называют "рекреационная".

Что делать: пообщаться друг с другом на тему, что мешает быть вместе в отпусках. Возможно, это просто не приходило в голову, и тогда можно попробовать. А возможно, проявится что-то очень серьезное…

Полностью раздельный бюджет

"Если мы предполагаем, что в семье супруги имеют общие цели, то у них обязательно должен быть общий бюджет. Что никак не лишает супругов возможности иметь и личные заначки, — рассказывает психотерапевт. — Однако при нарушенных отношениях бюджет либо вообще не обсуждается, либо жестко сверяется по каждой мелочи, чтобы "было поровну". Значит, общих целей нет, что равнозначно потере значимых отношений".

Что делать: отрегулировать финансовую функцию семьи. Да, это еще одна важная часть отношений. Существуют разные подходы к этой проблеме. Наиболее приемлемый вариант — обязательное согласование крупных трат, ясная договоренность по мелким тратам, наличие у каждого своих карт или кошельков для личных нужд.

Нет сексуальных отношений в браке или проблемы в сексе

"Это очень чувствительная область отношений, по которой можно сразу сказать о состоянии семьи в целом, — разъясняет эксперт. — Если "выпадает" сексуальная функция семьи, следует бить тревогу. Причины могут быть разные: несовпадение темпераментов, зависимость от порно, телесные заболевания, интрижка супруга на стороне. В любом случае чем раньше начинать решать, тем лучше".

Что делать: только честный разговор по душам. Чем он закончится, заранее не предсказать. Может, походом к сексологу или другому врачу, а может, и разводом.

Наличие постоянного "друга" у жены/"подруги" у мужа

"Как говорит народная мудрость, "муж мужем, а друг семье нужен". Если серьезно, это довольно опасная тенденция, которую почему-то принято недооценивать, — рассказывает Денис Федоряка. — Наличие "друга" противоположного пола у второй половинки значит одно — с вами ему/ей неинтересно. А вот почему? По меткому выражению некоторых моих пациентов, "дружба между мужчиной и женщиной — это секс, поставленный на паузу".

Что делать: сообщить о своих переживаниях, объяснить, что вам неприятно и тревожно, обидно. И только потом попробовать выяснить, в чем же дело. Именно в таком порядке — и по возможности тактично.

Проживание в доме взрослых детей на постоянной основе

"Такая семейная диспозиция часто говорит о том, что супруги попросту боятся остаться один на один, — отмечает психолог. — Так называемого "синдрома пустого гнезда" никому не избежать, но достойно пройти его и не потерять друг друга — непростая задача. Ведь большое количество разводов приходится на момент, когда дети выросли и собираются выпорхнуть на волю. Если проходит год-другой после окончания школы или хотя бы первых курсов вуза, а ребенок никуда не собирается, это сигнал. Оправдания могут быть любые, но смысл один — супруги не готовы встретиться друг с другом. А может, уже и не хотят".

Что делать: подумать друг о друге, а не о детях. Это позитивно скажется на всей семье. Если не запускать ситуацию или хотя бы признаться себе в наличии таких признаков, шансы на восстановление отношений вполне реальны. Отношения достойны того, чтобы над ними трудились.

Полное отсутствие совместной деятельности

"Вспомните начало своих отношений. Партнеры страстно желают делить друг с другом каждое действие, — продолжает клинический психолог Елена Клен. — Позже партнеры уже могут существовать по отдельности, но находят время и поводы пересечься — свидания, совместные завтраки по выходным, путешествия. Однако, когда союз разваливается, на место совместных действий приходит безразличная самостоятельность. Сырники уже вкуснее в одиночестве, а совместный поход по магазинам не вызывает ничего, кроме раздражения. Это сигнал".

Тактильный контакт

"Мы очень избирательны, когда речь заходит о границах нашей тактильности, — говорит эксперт. — Трогая любимого человека, наши гормоны радости подскакивают, мы чувствуем тепло и удовлетворение. Но стоит нас потрогать тому, кто нам не близок, возникает холод, отвержение и отвращение. Неприязнь при тактильном контакте с некогда любимым человеком — красный флаг".

Желание поделиться

"Вступая в отношения, нам хочется делиться с партнером всем, что мы видим вокруг, — объясняет эксперт. — Видели этих счастливых молодых людей, которые улыбаются и строчат что-то в телефоне с невероятной скоростью? Это влюбленность! Позже приходит спокойная, но все еще очень теплая потребность разделять с важным человеком свои впечатления — это признак глубокой привязанности. Но как только мы стали писать всем, кроме своего партнера, о том, что интересного приключилось за день, стоит обратить внимание на отношения".

Отсутствие эмпатии

"Обычно мы чувствуем, что с нашим близким происходит что-то не то, стоит ему бровью повести не так, как обычно, — рассказывает Елена Клен. — Наш внутренний радар настраивается на того человека, связь с которым ценна. Эмоционально теплые отношения — это когда люди понимают с полуслова, шутят на общие темы и знают повадки друг друга. В момент, когда человеку кажется, будто он живет с незнакомым и непонятным человеком, можно смело обращаться к специалисту и искать, где отношения треснули".

Забывчивость

"Живя с человеком под одной крышей, начинаешь узнавать все его потребности. Что он (она) любит на завтрак и что всегда должно быть дома, — говорит психолог. — Однако, когда брак начинает разваливаться, а отношения холодеть, партнеры начинают забывать об этом. Не специально, не со зла, просто они уже не в фокусе внимания друг друга".