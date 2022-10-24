Что есть перед свиданием: сексолог составила список продуктов, повышающих либидо

Чтобы сделать интимную жизнь ярче, многие ищут различные стимуляторы. Но стоит помнить, что в роли афродизиаков могут выступать даже продукты питания, главное — грамотно подобрать рацион перед свиданием, пишет doctorpiter.ru

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Еще наши предки заметили — сексуальное желание непостоянно, оно меняется под влиянием различных факторов. Для того чтобы подстегнуть либидо, с древности используют различные вещества, обладающие возбуждающим, стимулирующим эффектом, — афродизиаки. Это могут быть травы, ароматы и даже продукты, которые мы едим. Некоторые помогут стимулировать влечение, в то время как другие, наоборот, его подавляют. Поэтому, готовясь к свиданию или планируя бурную ночь, стоит заранее составить меню ужина, чтобы не испортить секс.

Кстати, в мужском и женском рационе списки продуктов не всегда совпадают. Механизмы сексуального возбуждения несколько различаются, поэтому и к выбору пищевых афродизиаков нужно подойти, вооружившись научными знаниями. Помочь в подборе продуктов нам поможет психотерапевт и сексолог Екатерина Домбровская.

Символы и традиции: работают не всегда

В древности наши предки приписывали свойства афродизиаков тем продуктам, которые по своему внешнему виду напоминали мужские либо женские гениталии. Но такой подход, к сожалению, не всегда давал положительные результаты. Однако за многие тысячелетия наблюдений проводились оценки влияния тех или иных продуктов на либидо и сложились определенные списки того, что стоит и не стоит есть перед свиданием. Кстати, учеными в дальнейшем свойства продуктов во многом подтвердились.

Сегодня мы знаем — сексуальность и влечение зависят от активности гормонов и скорости метаболизма, поступления достаточного количества минеральных компонентов, витаминов и биологически активных соединений. Поэтому продукты, которые могут подпитать энергией, снять стресс и настроить на игривый лад, полезны для романтического ужина с продолжением.

5 продуктов для усиления мужского либидо

Эксперты на основе состава определенных продуктов предлагают мужчинам перед свиданием обратить внимание на следующие:

Бананы. Основные их компоненты, положительно сказывающиеся на мужском либидо, — калий, сахар, витамины группы В и серотонин. Они помогают снять стресс, понизить уровень кортизола, получить порцию энергии для любовных утех.

Морепродукты, особенно — устрицы. Их основные плюсы — высокое содержание легко усваиваемого белка и цинка, необходимых для синтеза тестостерона. Достаточный уровень этого гормона стимулирует мужчину к активности.

Темный шоколад. Содержит большое количество антиоксидантов, которые стимулируют синтез спермы и защищают половые клетки от повреждений. Кроме того, шоколад стимулирует выработку гормона радости и удовольствия — серотонина.

Морская рыба. Большое количество омега-кислот необходимо для синтеза достаточного количества половых гормонов. Дополнительно они необходимы для повышения чувствительности интимных зон и активного кровообращения в пенисе.

Грецкие орехи — источник аминокислот и витаминов группы В, растительных жиров для поддержки мужской силы.

5 продуктов для повышения женского либидо

Женщинам, чтобы поддержать силы и усилить половое влечение, пойдут на пользу те продукты, что мы рекомендовали мужчинам. Но для них важны и другие, которые положительно сказываются на здоровье. Например, одна из женских проблем, приводящая к усталости и снижению либидо, — анемия. Не менее существенно влияет и стресс. Что же можно добавить в рацион перед страстной ночью? Например:

Красное нежирное мясо. Качественный животный белок хорошо насыщает, дает силы, плюс это источник железа, витаминов группы В и аминокислот для построения гормонов. Если вы не едите мясо — альтернатива — бурый рис.

Семена тыквы — это источник цинка, витамина Е, необходимого для синтеза эстрогенов и антиоксидантов, защищающих клетки от повреждений. Самые полезные — сырые семечки, при жарке они теряют часть полезных свойств.

Зерна граната — это концентрат витаминов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья женщины. Он помогает защитить сосуды от поражения, поддерживает синтез клеток крови. Полезно сочетать гранат с медом, тогда он помогает снять стресс и расслабиться.

Красная икра — источник ненасыщенных жирных кислот, белка и йода, необходимого для активности щитовидной железы. Даже небольшая порция икры хорошо насыщает и дает силы, снижает уровень стресса.

Миндаль или ореховая смесь — питательный легкий перекус перед бурной ночью дает порцию магния, белка и цинка, а также жирных кислот, помогающих в синтезе половых гормонов.

Продукты, которые будут полезны обоим

Одним из мощных афродизиаков, который в равной степени влияет на мужское и женское либидо, можно считать кардамон. Его добавляют в кофе, вторые блюда или салаты.

Не менее полезны молочные продукты, но не само цельное молоко. Кстати, тот самый знаменитый рецепт клубники со сливками, которым кавалеры балуют своих дам, вполне себе подходит на роль афродизиака. Молочные продукты — источник аминокислот и жиров для синтеза половых гормонов, а клубника — это антиоксиданты, минералы и витамины. Кроме нее, полезны ананасы, финики, киви и груши.

Различные блюда из яиц — отличный стимулятор для обоих, но не стоит усердствовать с жаркой на масле. Витамины группы В и полноценный белок помогают устранять последствия стресса, лецитин улучшает работу мозга.