Что отвечать детям на вопросы о горе и смерти: 4 совета психолога

Что делать мамам, которые сходят с ума от волнения и тревоги от всего, что прямо сейчас происходит? Как и где найти внутренний ресурс, чтобы объяснить ребенку причину своего состояния — и что ему при этом сказать? Об этом пишет 7sisters.ru

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Дети все чувствуют и видят. Конечно, они не могут не заметить, как вы с застывшим лицом читаете бесконечно новости или переживаете паническую атаку. Поэтому они начинают реагировать по-своему: капризничать, болеть, замыкаться в себе или спрашивать: что случилось? Что происходит? Отвечать на вопросы нужно честно, убеждена психолог Янина Коновалова. Как это делать?

Не делайте ребенка взрослым раньше времени

Не нужно показывать ребенку фотографии или ролики, особенно, если он слишком мал. Психика любого нормального взрослого человека не выдерживает подобного ужаса, а уж маленького — тем более. Отвечайте честно, но постарайтесь унять свои собственные эмоции и дать информацию как можно суше.

Обозначайте свои чувства

Будьте искренни. Если вас трясет от паники, говорите, что вам плохо. Если вы боитесь — так и отвечайте ребенку, что вам страшно. Будьте живым человеком: испытывать любые негативные эмоции — это нормально. Их нужно проживать, о них нужно говорить. По возможности — максимально спокойно. Как умеете. Старайтесь держать себя в руках во время разговора, даже когда кажется, что мир окончательно сошел с ума.

Почему это важно? Ребенок, особенно дошкольник, понимает все очень прямолинейно. Если он будет наблюдать маму в истерике, он потеряет ощущение защищенности. У него появится потребность стать родителем для плачущей несчастной женщины, а это нарушение иерархии, это нехорошо для психики. Так не должно быть. Поэтому старайтесь проживать свои негативные эмоции максимально экологично для своего собственного ребенка. Ему жить дальше — и лучше делать это ментально здоровым.

Избегайте категоричности

Удерживаться в рамках человечности важно еще и вот почему. Ребенок впитывает все, словно губка. После чего начнет повторять ваши слова в садике или школе. Где встретится с таким же эмоционально накаченным ребенком, но с противоположной точкой зрения. А если детей по обе стороны окажется много? Они переживут свой собственный конфликт, который не нужен ни им, ни вам.

Поэтому старайтесь избегать лозунгов и истеричных фраз, обсуждайте то, что вас волнует и ранит, без ребенка. От него не нужно прятаться — и уж тем более, делать вид, что ничего не происходит. Но беречь его от больших бед и проблем стоит. Нам всем потом придется очень долго решать внутренние проблемы — в том числе, самоопределения и гражданской позиции. Но делать это нужно без лишних эмоций и с холодной трезвой головой. А сейчас ее нет ни у кого.

Называйте вещи своими именами

Не нужно пытаться подсластить эту горькую и тошнотворную пилюлю. Называйте смерть смертью. Подлость — подлостью. Страх — страхом. Ребенок все равно столкнется со всеми этими вещами, поэтому говорить, что мертвый голубь "просто спит" не нужно. Хотя бы потому, что это неправда. И потому, что мы все смертны. Да, скорее всего, последуют логичные вопросы о том, что мы все умрем однажды, страх, слезы и отрицание. Будьте терпеливы и очень бережны по отношению к ребенку. Обнимите его, прижмите к себе.

Если вы не знаете, что и как говорить, так и отвечайте: я не знаю, что тебе сказать. Я бы очень хотела, чтобы у меня был точный и простой ответ, но его нет. Мне больно и страшно, я вижу, что ты растерян и напуган, но все, что я знаю прямо сейчас, — я люблю тебя.